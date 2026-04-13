Prima pagină » Știri politice » Donald Trump a șters poza făcută cu IA, în care apărea în rolul de Mesia

Ruxandra Radulescu
Trump amenință cu tarife de 50% „o țară” care furnizează arme Iranului. La cine se referă

Președintele Donald Trump a șters de pe platforma Truth Social, imaginea generată cu IA, postată duminică seară, ce-l înfățișa în rolul lui Iisus Hristos, cu puteri vindecătoare, la căpătâiul unui om bolnav. Liderul de la Casa Albă a publicat fotografia respectivă, după ce l-a criticat virulent pe Papa Leon.

Donald Trump a șters luni fotografia ce-l reprezenta ca un Mesia, care vindecă, în mod miraculos, oamenii, înconjurat de susținători ce-l privesc cu admirație.

Trump, în rolul lui Iisus, o reacție la critica Vaticanului privind acțiunile militare ale SUA

Președintele SUA a publicat imaginea la scurt timp după ce a scris despre Suveranul Pontif Papa Leon că este „slab în ceea ce privește gestionarea criminalității și groaznic pentru politica externă”. Critica lui Trump al adresa Vaticanului a venit după ce Pala Leon s-a exprimat împotriva demersurilor militare ale SUA în Iran și Venezuela

Imaginea a generat o serie de reacții negative, așa că liderul SUA a decis să o elimine.

Cum s-a scuzat Trump în fața jurnaliștilor: „Am crezur că sunt eu ca doctor”

În cadrul unei conferințe de presă, susținute ulterior la Casa Albă, Trump a declarat că imaginea îl reprezenta ca pe un medic, nicidecum ca un Mesia.

„Am postat-o. Am crezut că sunt eu ca doctor”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă.

„Trebuia să fiu eu ca doctor, în timp ce vindec oamenii”, a mai adăugat acesta.

Citește și

FLASH NEWS Oana Țoiu a felicitat-o pe viitoarea ministră de Externe din Ungaria pentru victoria de la parlamentare: „I-am adresat invitația de a vizita România”
21:58
Oana Țoiu a felicitat-o pe viitoarea ministră de Externe din Ungaria pentru victoria de la parlamentare: „I-am adresat invitația de a vizita România”
FLASH NEWS Ce va discuta ministrul Sănătății cu șefii Pfizer la Washington. Oficialul face o vizită în contextul scandalului dozelor de vaccin
21:20
Ce va discuta ministrul Sănătății cu șefii Pfizer la Washington. Oficialul face o vizită în contextul scandalului dozelor de vaccin
ULTIMA ORĂ Traian Băsescu: „Tandemul Donald Trump – Vladimir Putin a fost bătut măr de poporul maghiar”
15:23
Traian Băsescu: „Tandemul Donald Trump – Vladimir Putin a fost bătut măr de poporul maghiar”
FLASH NEWS Partidul românilor din Ungaria, rezultat marginal la alegeri. Nicio minoritate nu intră în Parlament
11:46
Partidul românilor din Ungaria, rezultat marginal la alegeri. Nicio minoritate nu intră în Parlament
FLASH NEWS Tanczos Barna îi transmite felicitări lui Peter Magyar după alegerile din Ungaria. Vicepremierul a fost prezent în Budapesta
11:28
Tanczos Barna îi transmite felicitări lui Peter Magyar după alegerile din Ungaria. Vicepremierul a fost prezent în Budapesta
FLASH NEWS Sorin Grindeanu salută victoria lui Peter Magyar: „Aștept cu nerăbdare să consolidăm proiectele noastre comune”
11:13
Sorin Grindeanu salută victoria lui Peter Magyar: „Aștept cu nerăbdare să consolidăm proiectele noastre comune”
Mediafax
Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe mormintele strămoșilor noștri, iar liderul UDMR a participat la campania de minciuni împotriva mea”
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de metri pătrați
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Fostul șef al diplomației ungare, Peter Szijjártó, a dispărut total din spaţiul public după înfrângerea lui Viktor Orban
Mediafax
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17 ani să se înroleze în armată
Click
Moment incredibil pentru Jean de la Craiova. Soția artistului, față în față cu amanta: „Nu știa că eu sunt însurat”
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Soția lui Pepe a născut! Artistul a devenit tată din nou. Ce nume special a primit fetița
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Vrei un SUV care să fie și dubiță? Un producător auto îți oferă soluția!
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Ce este fenomenul „manosphere” și de ce politicienii britanici cer măsuri ferme pentru protejarea bărbaților?

