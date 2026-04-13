Donald Trump a șters poza făcută cu IA, în care apărea în rolul de Mesia

Președintele Donald Trump a șters de pe platforma Truth Social, imaginea generată cu IA, postată duminică seară, ce-l înfățișa în rolul lui Iisus Hristos, cu puteri vindecătoare, la căpătâiul unui om bolnav. Liderul de la Casa Albă a publicat fotografia respectivă, după ce l-a criticat virulent pe Papa Leon.

Donald Trump a șters luni fotografia ce-l reprezenta ca un Mesia, care vindecă, în mod miraculos, oamenii, înconjurat de susținători ce-l privesc cu admirație.

Trump, în rolul lui Iisus, o reacție la critica Vaticanului privind acțiunile militare ale SUA

Președintele SUA a publicat imaginea la scurt timp după ce a scris despre Suveranul Pontif Papa Leon că este „slab în ceea ce privește gestionarea criminalității și groaznic pentru politica externă”. Critica lui Trump al adresa Vaticanului a venit după ce Pala Leon s-a exprimat împotriva demersurilor militare ale SUA în Iran și Venezuela

Imaginea a generat o serie de reacții negative, așa că liderul SUA a decis să o elimine.

Cum s-a scuzat Trump în fața jurnaliștilor: „Am crezur că sunt eu ca doctor”

În cadrul unei conferințe de presă, susținute ulterior la Casa Albă, Trump a declarat că imaginea îl reprezenta ca pe un medic, nicidecum ca un Mesia.