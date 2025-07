Dragoș Anastasiu lămurește ce a vrut să spună despre declarațiile de AVERE: „Mă credeți atât de influent în statul român?”

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a clarificat declarațiile sale precedente referitoare la transparența declarațiilor de avere, făcute înainte de decizia Curții Constituționale prin care elimină obligativitatea publicării acestora. El a spus la emisiunea „Ai Aflat” cu Ionuț Cristache că „nu are nicio problemă” cu transparentizarea bunurilor personale.

Dragoș Anastasiu a adăugat că a vrut să transmită „nevoia de reformă a resursei umane”.

„La acea emisiune am fost întrebat, am fost întrebat ce reformă e urgentă pentru România. Și eu atunci am spus: reforma resursei umane… Eu cred că, dacă vrem să reformăm statul român, trebuie să avem cei mai buni oameni acolo, mai ales în momentele astea. Și atunci, și atunci am zis: dar ce împiedică treaba asta? Și a fost părerea mea, pe care mi-am exprimat-o. Sigur că, acuma, Curtea Constituțională s-a pronunțat deja. Whatever, dar la momentul respectiv am spus: dacă vrem să avem cei mai buni oameni acolo, atunci ar trebui să se întâmple două lucruri, din ce-mi spuneau oamenii: «Tu de ce nu te duci? Tu de ce nu faci?…» Și sunt două chestii. Unu este salarizarea, ca să zic așa, veniturile pe care le au la nivel managerial, la nivel de ministru, la nivel de președinte — bine, lumea nu se duce să fie președinte —, dar în zona asta de management la stat. Salarizarea, care, în opinia mea, trebuie să fie puțin mai bună decât în privat, ca să facă cineva pasul ăsta”, a precizat vicepremierul Dragoș Anastasiu.