Întrebată într-o intervenție live la Antena 3 CNN despre efortul de aderare al României la OCDE, Ministrul de Externe Oana Țoiu a declarat că veștile bune ar putea să vină anul viitor. Aceasta a transmis că România a trecut momentan de 17 din 25 de evaluări necesare și susține că aderarea României la Organizația pentru cooperare și dezvoltare economică este obiectivul prioritar.

Ministra de Externe a transmis că acest demers reprezintă un exemplu de colaborare între ministere și instituții, indiferent de apartenența politică a guvernanților. De asemenea, Țoiu a expicat că România a trecut deja pozitiv 17 din cele 25 de evaluări necesare pentru aderare și a spus că țara are sprijinul secretarului general al OCDE, Mathias Cormann.

„Vestea bună, finală, sperăm să vină în 2026. Avem acest obiectiv foarte clar al Guvernului României și lucrăm alături și de administrația prezidențială în această direcție. De altfel, poate că aderarea la OCDE este cel mai clar exemplu care vorbește de capacitatea noastră de a colabora între ministere, unde sunt și oameni de bună credință, indiferent de apartenența politică a unui ministru sau altui ministru”, a transmis Ministrul de Externe.

De asemenea, Oana Țoiu a mai spus că aderarea la OCDE îi oferă României posibilitatea de a compara performanța instituțională cu cea a altor state membre și de a lua decizii pe baza unor analize existente.

„Este foarte important, odată ce intrăm în OCDE, să putem compara analize și cifre coerente despre performanța instituțională cum ne comparăm cu celelalte țări, astfel încât toți actorii cheie să contribuie la decizia corectă. Experiența în unele instituții este că adesea cifre incomplete sau vagi ajung pe masa decidenților. Acest lucru nu va mai fi posibil la fel de ușor când România își va compara detaliat realitatea, performanța și tendința reformelor cu celelalte țări OCDE”, a declarat Oana Țoiu.

