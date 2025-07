Dragoș Pîslaru, întrebat dacă majorarea TVA a fost impusă de Bruxelles: „Comisia Europeană nu impune lucruri”

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, a fost întrebat marți, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, dacă măsura majorării TVA a fost impusă de Bruxelles. „Vă pot confirma un lucru foarte important: Comisia Europeană nu impune lucruri, ca să fie foarte clar”, a fost răspunsul ministrului.

„Comisia Europeană, nu dă to do list-ul, Comisia Europeană nu impune lucruri. România are responsabilitatea așezării fiscal-bugetare. Lucrurile acestea țin de noi, ca să ne punem, cum spun și englezii, casa în ordine. Mai întâi trebuie să îți pui casa în ordine, înainte să vrei rachete.

Și atunci este un lucru absolut necesar să să înțelegem că motivele pentru care pachetul fiscal a fost adoptat cum a fost adoptat țin de economie. Nu țin de faptul că ne obligă Bruxelles-ul. Țin de modul în care poți fi credibil pe diverse tipuri de venituri”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Grindeanu, despre Pîslaru: „A venit cu un to-do list legat de CASS, de creşteri de TVA”

De asemenea, ministrul a mai precizat că veniturile legate de taxarea consumului sunt, pe termen scurt, „cele în care poți să ai încrederea cea mai mare” și că aceasta este explicația pentru structura primului pachet de măsuri fiscale.

Ideea unui „to do list” a fost lansată în spațiul public de Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, săptămâna trecută.

„A mers, cred, ministrul Fondurilor Europene, domnul Pîslaru, a mers la Bruxelles, la o întâlnire normală, luându-şi mandatul, cu cei de la Comisie şi a venit de acolo, cum au mai venit reprezentanţii noştri când au plecat la Bruxelles, cu un to-do list, cu ce ar trebui să se întâmple, cu măsurile fiscale pe care ar trebui să le ia România. Despre asta este vorba şi asta s-a întâmplat, a venit cu un to-do list legat de CASS, de creşteri de TVA şi de toate aceste lucruri”, a declarat Sorin Grindeanu.

