Când va adera România la zona euro? Bolojan răspunde

După discuțiile de la Berlin alături de cancelarul german Friedrich Merz, premierul Ilie Bolojan pune accent pe faptul că Germania rămâne principalul partener economic al României și unul dintre cei mai importanți investitori. De asemenea, cei doi au discutat și despre memorandumul de securitate pe care îl vor semna miniștrii Apărării. Bolojan a răspuns și despre când va adera România la zona euro.

„Memorandumul pe care astăzi îl vor semna cele două ministere ale apărării este un instrument practic care ne permite să ne modernizăm industria de apărare și să răspundem mai rapid nevoilor de securitate.

România și Germania împărtășesc aceeași viziune despre importanța restabilirii păcii și securității în regiunea Mării Negre. (…)Relația dintre România și Germania nu este doar despre instituții și politici. Mulțumesc Germaniei pentru sprijinul acordat românilor care trăiesc, muncesc și se integrează în societatea germană”, spune premierul.

Pe lista de discuții a fost și aderarea României la OCDE.

„I-am mulțumit domnului cancelar pentru sprijinul constant acordat acestui obiectiv. România își dorește să aibă standarde mai bune, politici publice mai eficiente și mai multă credibilitate internațională. De aceea, ne-am propus să finalizăm acest proces de aderare anul acesta”, spune Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre aderarea României la zona Euro în timpul conferinței de presă.

„Bulgaria îndeplinește componenta de deficit (…) până nu atingem o cotă sub 3%, această problemă nu este pe agendă (…) Ținta de anul acesta este de 6,3%- 6,2% (…) Până în 2030 ne-am propus să ajungem sub 3%, ar putea fi o tema pentru alegerile parlamentare din 2028”, a spus Bolojan.

Friedrich Merz: „ Este nevoie de această colaborare”