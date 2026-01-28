Când va adera România la zona euro? Bolojan răspunde

După discuțiile de la Berlin alături de cancelarul german Friedrich Merz, premierul Ilie Bolojan pune accent pe faptul că Germania rămâne principalul partener economic al României și unul dintre cei mai importanți investitori. De asemenea, cei doi au discutat și despre memorandumul de securitate pe care îl vor semna miniștrii Apărării. Bolojan a răspuns și despre când va adera România la zona euro.
„Memorandumul pe care astăzi îl vor semna cele două ministere ale apărării este un instrument practic care ne permite să ne modernizăm industria de apărare și să răspundem mai rapid nevoilor de securitate.
România și Germania împărtășesc aceeași viziune despre importanța restabilirii păcii și securității în regiunea Mării Negre. (…)Relația dintre România și Germania nu este doar despre instituții și politici. Mulțumesc Germaniei pentru sprijinul acordat românilor care trăiesc, muncesc și se integrează în societatea germană”, spune premierul.
Pe lista de discuții a fost și aderarea României la OCDE.
„I-am mulțumit domnului cancelar pentru sprijinul constant acordat acestui obiectiv. România își dorește să aibă standarde mai bune, politici publice mai eficiente și mai multă credibilitate internațională. De aceea, ne-am propus să finalizăm acest proces de aderare anul acesta”, spune Bolojan.
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre aderarea României la zona Euro în timpul conferinței de presă.
„Bulgaria îndeplinește componenta de deficit (…) până nu atingem o cotă sub 3%, această problemă nu este pe agendă (…) Ținta de anul acesta este de 6,3%- 6,2% (…) Până în 2030 ne-am propus să ajungem sub 3%, ar putea fi o tema pentru alegerile parlamentare din 2028”, a spus Bolojan.
Friedrich Merz: „ Este nevoie de această colaborare”
Merz, de partea cealaltă, a pus accent pe contextul internațional și a descris perioada actuală ca „o nouă eră a politicilor marilor puteri”, în care libertatea și securitatea nu mai vin la pachet, ca un lucru garantat. România a fost menționată ca stat care simte presiunea cel mai puternic, din simplul motiv că se află pe flancul estic al NATO și la granița cu Ucraina.
„E important să facem un schimb cu privire la problemele bilaterale și interne. Este o nouă eră a politicilor marilor puteri, în care libertatea, securitatea și bunăstarea noastră nu mai sunt un dat. Este nevoie de această colaborare. Puține sate din UE resimt acest lucru atât de clar și atât de mult în viața de zi cu zi precum România. Pe flancul estic NATO și la granița cu Ucraina, România contribuie zi de zi, major, la securitatea europeană. De aceea, domnule prim-ministru, vreau să vă mulțumesc”, spune Merz.
Dincolo de securitate, cancelarul german a tras și linia economică: România și Germania sunt conectate și prin investiții, companii și piața muncii. Merz a subliniat că firmele germane active în România creează locuri de muncă și contribuie la modernizarea economiei.
„Țările noastre nu sunt interconectate numai din punct de vedere al apărării, ci și economic. Numeroase firme germane sunt active pe piața din România, fac investiții, creează locuri de muncă și contribuie la modernizarea economiei”, transmite cancelarul german.