„Repatriați aurul”: Nemții cer retragerea aurului din seifurile americane. „Este prea riscant să fie păstrat sub administrația Trump“. Ce rezerve are Germania la New York

24 ian. 2026, 12:52, Știri externe
Germanii cer Guvernului de la Berlin să retragă aurul în valoare de miliarde de euro al țării din seifurile americane. Potrivit The Guardian, imprevizibilitatea lui Donald Trump și schimbarea relațiilor transatlantice sunt principalele motive.

Conform sursei citate, Germania deține a doua cea mai mare rezervă națională de aur din lume după SUA, din care aproximativ 164 de miliarde de euro – 1.236 de tone – sunt depozitate la New York.

Emanuel Mönch, economist de renume și fost șef al departamentului de cercetare al băncii federale germane, Bundesbank, a cerut repatrierea aurului, afirmând că este prea „riscant” să fie păstrat, în SUA, sub actuala administrație.

„Având în vedere situația geopolitică actuală, pare riscant să depozitezi atât de mult aur în SUA”, a declarat el pentru ziarul financiar Handelsblatt. „În interesul unei mai mari independențe strategice față de SUA, Bundesbank ar fi bine să ia în considerare repatrierea aurului.”

Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al guvernului de coaliție al lui Friedrich Merz, a declarat recent că retragerea rezervelor de aur nu este în prezent luată în considerare.

Dar Mönch este doar cel mai recent dintr-o serie de economiști și experți financiari care susțin că o astfel de măsură ar fi în concordanță cu independența strategică mai mare pe care cea mai mare economie europeană o caută în ultimele luni față de SUA, scrie The Guardian.

Michael Jäger, președintele Asociației Contribuabililor Europeni (TAE) și al Asociației Contribuabililor Germani, a declarat, de asemenea, că Berlinul ar trebui să ia măsuri, argumentând că dorința declarată a SUA de a prelua Groenlanda ar trebui să concentreze atenția tuturor.

„Trump este imprevizibil și face totul pentru a genera venituri. De aceea, aurul nostru nu mai este în siguranță în seifurile Fed”, a declarat Jäger pentru Rheinische Post. „Ce se va întâmpla dacă provocarea Groenlandei va continua? … Riscul ca Bundesbank-ul german să nu mai poată accesa aurul său este din ce în ce mai mare. Prin urmare, ar trebui să-și repatrieze rezervele.”

Jäger a declarat că a scris încă de anul trecut, de la preluarea mandatului de către Trump, Bundesbank și ministerului de finanțe, îndemnându-i să „aducă aurul acasă”.

Ce valoare au rezervele de aur ale Germaniei

Rezervele totale de aur ale Germaniei au o valoare de aproape 450 de miliarde de euro.

Puțin peste jumătate sunt păstrate la Bundesbank în Frankfurt pe Main, 37% în seifurile Rezervei Federale a SUA din New York și 12% la Banca Angliei din Londra, centrul global al comerțului cu aur. Bundesbank afirmă că efectuează în mod regulat un audit al rezervelor de aur pe care le deține în depozite.

