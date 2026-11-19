Președintele României, Nicușor Dan, a participat joi, 19 noiembrie, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, eveniment găzduit de cancelarul german Friedrich Merz la Berlin. La scurt timp după încheierea evenimentului, șeful statului a vorbit despre subiectele care s-au aflat pe masa de discuții a liderilor europeni și a dezvăluit faptul că președintele american Donald Trump, care a avut o întâlnire istorică cu Vladimir Putin și Xi Jinping în orașul chinezesc Shenzhen, a intervenit telefonic în timpul evenimentului de la Berlin și le-a transmis europenilor că este optimist cu privire la obținerea unui acord de pace în Ucraina.

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„Poziția noastră este că Europa trebuie să se afle la masa negocierilor pentru oprirea războiului din Ucraina”

„Coaliția de Voință, la Berlin. Au fost mulți șefi de stat din Europa. Au fost și cei doi emisari ai președintelui Trump în sală. A intervenit și domnul președinte Trump prin telefon. Coaliția de Voință a început acum un an și jumătate, aproape doi, cu scopul de încetare a focului în Ucraina. A fost o muncă pe care partea militară a făcut-o în tot acest timp și lucrurile sunt aproape de a avea forma finală.

S-a discutat, evident, de negocierile care sunt în curs cu privire la situația din Ucraina. Poziția noastră, comună cu a multor state, a fost că e nevoie ca Europa să fie la masa negocierilor. E nevoie ca, în această discuție, Europa să fie unită. Trebuie să existe grupuri de lucru care să pună împreună așteptările tuturor țărilor europene, în special a celor care sunt aproape de linia frontului.

Pacea ne-o dorim cu toții. Nu trebuie să fie Ucraina mai slăbită, pentru că îi permite nu trebuie să fie Europa mai slăbită”, a declarat președintele României.

„Donald Trump ne-a spus că războiul este ceva rău și că eforturile noastre trebuie să se intensifice”

„Donald Trump ne-a spus că războiul este ceva rău și că aduce pierderi economice semnificative. De aceea, eforturile noastre pentru pace trebuie să se intensifice. Domnia sa este optimist că, cu voința tuturor, vom ajunge acolo.

Prezența celor doi negociatori (n.r. – Jared Kushner și Steve Witkoff), a fost un gest de solidaritate cu această Coaliție de Voință. Donald Trump nu a transmis un orizont de timp”, a mai explicat Nicușor Dan.