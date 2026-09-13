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Localnicii unui sat indian au legat un muncitor venit să repare un turn de telefonie mobilă, furioși că semnalul 5G este slab

Localnicii unui sat indian au legat un muncitor venit să repare un turn de telefonie mobilă, furioși că semnalul 5G este slab
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Un tehnician trimis să repare un turn de telefonie mobilă într-un sat indian a fost legat de localnicii furioși că semnalul 5G este slab, transmite Daily Mail.

Muncitorul, pe numele său Aditya Bhan Singh, a fost legat cu cabluri de turnul 5G, în satul Hardauli, din Fatehpur, Uttar Pradesh, în ceea ce poliția a numit o dispută din cauza conectivității slabe.

Sătenii s-au plâns în repetate rânduri de semnalul prost 4G și 5G.

În ciuda reclamațiilor, se pare că nimeni nu a luat nicio măsură.

Ei l-au confruntat pe Singh când a venit să repare turnul de telefonie.

L-au legat de stâlp în speranța că șefii companiei mobile le vor asculta păsurile.

Mai mult, utilizatorii de internet și telefonie mobilă au amenințat că nu-l vor dezlega pe Singh, până când problemele tehnice ale rețelei nu vor fi rezolvate.

Cinci persoane implicate în incident sunt acum cercetate pentru lipsire de libertate și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Potrivit Times of India, șeful poliției din Fatehpur, Abhimanyu Manglik, a declarat: „Sătenii au reclamat că semnalul 5G este slab și de doi ani nu i-a ajutat nimeni”.

Imaginile cu Singh legat de turnul celular au făcut înconjurul rețelelor de socializare.

Incidentul a fost raportat la poliție doar după ce imaginile cu Singh legat au apărut pe rețelele sociale.

Sursa foto: X

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