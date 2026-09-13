Sportivii din Rusia au lansat un apel către Comitetul Internațional Olimpic (CIO) și Organizația Națiunilor Unite (ONU) prin care solicită sprijinul instituțional pentru ridicarea interdicției de participare la competițiile internaționale impuse de World Athletics. Atleții susțin că suspendarea aplicată în ultimii patru ani le distruge carierele profesionale, în timp ce conducerea forului mondial de atletism își menține poziția fermă.

„Atletismul este viața noastră”: Strigătul de ajutor trimis organismelor internaționale

Într-o scrisoare deschisă adresată Comisiei Sportivilor din cadrul CIO, Comitetului Consultativ al CIO pentru Drepturile Omului și Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, sportivii ruși au subliniat că menținerea sancțiunilor are consecințe devastatoare asupra carierelor lor.

„Pentru noi, aceasta nu este o problemă juridică sau politică abstractă. Atletismul este viața noastră. Patru ani reprezintă o perioadă lungă în orice viață. În viața unui atlet, aceștia pot fi cei mai importanți ani”, se arată în documentul citat.

Atleții reclamă faptul că interdicția reprezintă o „pedeapsă colectivă” și evidențiază un contrast puternic față de alte federații sportive internaționale, care au repermis treptat participarea competitorilor din Rusia și Belarus sub drapel neutru.

„Atletismul rămâne una dintre foarte puținele excepții în care sportivii ruși continuă să se confrunte cu o excludere totală și generală. Un proces juridic sau instituțional poate dura ani de zile. Cariera unui sportiv nu poate”, au avertizat semnatarii scrisorii, invocând starea de incertitudine prelungită care le afectează viața profesională și personală.

Poziția fermă a World Athletics: „Este vorba despre integritatea competiției”

Consiliul World Athletics și-a reafirmat, la 3 iulie, decizia de a menține excluderea sportivilor ruși și belaruși de la competițiile oficiale, măsură adoptată inițial în 2022, după declanșarea războiului din Ucraina.

„Nu este vorba despre politică sau pașapoarte. Este vorba despre integritatea competiției. Ne dorim ca la nivel global să concureze în sportul nostru un număr complet de sportivi, iar acesta trebuie să fie obiectivul nostru general. Desigur că da”, a declarat Sebastian Coe, președintele World Athletics, în cadrul evenimentului Ultimate Championship de la Budapesta.