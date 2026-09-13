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Trump amenință că SUA ar putea păstra petrolul Iranului după război

Trump amenință că SUA ar putea păstra petrolul Iranului după război
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Președintele american Donald Trump a sugerat că Statele Unite ar putea rămâne în Iran după încheierea războiului și ar putea păstra controlul asupra petrolului iranian.

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Trump compară situația din Iran cu politica SUA față de Venezuela

Trump a declarat că Statele Unite se vor retrage, în cele din urmă, din Iran, dar a spus că Washingtonul ar putea lua o altă decizie dacă va considera că este în interesul său.

„În cele din urmă, vom ieși, dacă nu decidem să rămânem și să păstrăm petrolul, precum Venezuela”, a spus președintele american, citat de Reuters.

Trump a susținut și că veniturile obținute de Statele Unite din Venezuela au acoperit deja de mai multe ori costurile războiului.

Declarația a fost făcută în Irlanda, unde președintele american a avut întâlniri și a urmărit Campionatul Open de golf.

Trump spune că războiul s-ar putea încheia în acest an

Donald Trump a afirmat din nou că se așteaptă ca războiul din Iran să se încheie până la sfârșitul acestui an. El a sugerat că un acord ar putea fi încheiat după alegerile intermediare din SUA, programate în noiembrie.

Președintele american spune că nu este dispus să accepte un acord pe care îl consideră nefavorabil.

„Voi face doar acordul corect. Nu voi face un acord care nu este bun”, a declarat Trump.

El a mai susținut că autoritățile iraniene încearcă în mod repetat să ia legătura cu Washingtonul pentru a discuta despre pace. Iranul a negat anterior astfel de afirmații.

Petrolul, una dintre principalele mize ale conflictului

Războiul din Iran continuă să pună presiune pe piața petrolului. Un atac asupra unei conducte petroliere din Arabia Saudită a amplificat recent temerile privind noi perturbări ale aprovizionării și a contribuit la creșterea presiunii asupra prețurilor.

Trump susține însă că prețurile carburanților vor scădea rapid după încheierea războiului.

„Va scădea precum o piatră”, a spus președintele american, referindu-se la prețul benzinei.

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