Nicușor Dan, întâlnire cu Friedrich Merz la Rovaniemi. Ce au discutat președintele României și cancelarul Germaniei

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit cu cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, la Rovaniemi, în marja Summitului European dedicat Regiunii Arctice. Discuțiile au vizat securitatea pe flancul estic al NATO, cooperarea industrială în domeniul apărării, viitorul buget al Uniunii Europene și parcursul european al Republicii Moldova.

Nicușor Dan a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, că întâlnirea cu Friedrich Merz a reconfirmat relațiile strânse dintre cele două țări.

„O bună întâlnire cu cancelarul federal al Germaniei, @bundeskanzler, la Rovaniemi, la marginea Summitului Arctic European. Discuția noastră a reconfirmat parteneriatul solid dintre România și Germania”, a scris președintele.

Nicușor Dan: Flancul estic al NATO trebuie întărit

Unul dintre principalele subiecte abordate de cei doi oficiali a fost securitatea în contextul amenințărilor venite din partea Rusiei.

Președintele României a precizat că a susținut necesitatea consolidării flancului estic al Alianței Nord-Atlantice, inclusiv pe fondul incidentelor în care drone au pătruns în spațiul aerian al statelor membre.

„În privința securității, am subliniat necesitatea de a întări flancul estic al NATO împotriva amenințărilor rusești, inclusiv incursiunile dronelor în spațiul aerian aliat”, a transmis Nicușor Dan.

În cadrul discuțiilor a fost abordată și posibilitatea dezvoltării unei cooperări între România și Germania în industria de apărare.

Discuții despre viitorul buget al Uniunii Europene

Nicușor Dan a precizat că România susține un buget european ambițios, care să asigure în continuare finanțarea politicii de coeziune și a agriculturii.

„Am abordat viitorul Cadru Financiar Multianual al UE, în care România susține un buget ambițios cu o politică robustă de coeziune și finanțare adecvată pentru agricultură”, a scris președintele.

Parcursul european al Republicii Moldova, discutat de cei doi oficiali

Nicușor Dan a menționat și Republica Moldova printre temele abordate în cadrul întâlnirii cu Friedrich Merz.

„Am subliniat că calea europeană a Republicii Moldova rămâne o prioritate pentru România, iar progresul său merită un sprijin ferm, inclusiv deschiderea la timp a tuturor grupurilor de negociere”, a transmis Nicușor Dan.