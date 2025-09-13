Dogiou îl acuză pe Grindeanu că minte în SCANDALUL plafonării. Dogioiu: Decizia a fost acceptată de PSD/ Grindeanu: nu am discutat în Coaliție

Imediat după ce Gândul a relatat în exclusivitate că măsura plafonării prețurilor la produsele de bază va fi anulată, cu data de 1 octombrie, au apărut și reacțiile politice. Printre cei care au reacționat imediat a fost și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu care a criticat măsura și a zis că în coaliție nu a fost agreată.

PSD se opune. Grindeanu: „Este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție”

„Este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși!

Imediat după reacția lui Grindeanu, a venit reacția purtătorului de Cuvânt al Guvernului care l-a făcut indirect mincinos pe șeful PSD. Dogiou a spus fix pe dos, că decizia a fost discutată în coaliție și unanim acceptată. Tot în EXCLUSIVITATE pentru Gândul:

„Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare”.

„Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comercianților”.

Ca lucrurile să fie și mai clare, la câteva ore după declarația dată pentru Gândul, Dogioiu a postat și pe grupul de presă de la guvern informația potrivit căreia discuții au existat în coaliție și toată lumea a fost de acord.

În ajutorul șefului de partid a sărit și Adrian Câciu, fost ministru de finanțe.

„În Coaliție nu există nicio decizie luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente”, a scris Adrian Câciu pe o platformă de socializare.

Se prefigurează un nou scandal de proporții între PSD și premierul Bolojan.