Prima pagină » Știri politice » Dogiou îl acuză pe Grindeanu că minte în SCANDALUL plafonării. Dogioiu: Decizia a fost acceptată de PSD/ Grindeanu: nu am discutat în Coaliție

Dogiou îl acuză pe Grindeanu că minte în SCANDALUL plafonării. Dogioiu: Decizia a fost acceptată de PSD/ Grindeanu: nu am discutat în Coaliție

13 sept. 2025, 22:23, Știri politice
Dogiou îl acuză pe Grindeanu că minte în SCANDALUL plafonării. Dogioiu: Decizia a fost acceptată de PSD/ Grindeanu: nu am discutat în Coaliție

Imediat după ce Gândul a relatat în exclusivitate că măsura plafonării prețurilor la produsele de bază va fi anulată, cu data de 1 octombrie, au apărut și reacțiile politice. Printre cei care au reacționat imediat a fost și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu care a criticat măsura și a zis că în coaliție nu a fost agreată.

PSD se opune. Grindeanu: „Este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție”

„Este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși!

Imediat după reacția lui Grindeanu, a venit reacția purtătorului de Cuvânt al Guvernului care l-a făcut indirect mincinos pe șeful PSD. Dogiou a spus fix pe dos, că decizia a fost discutată în coaliție și unanim acceptată. Tot în EXCLUSIVITATE pentru Gândul:

„Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare”.
„Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comercianților”.

Ca lucrurile să fie și mai clare, la câteva ore după declarația dată pentru Gândul, Dogioiu a postat și pe grupul de presă de la guvern informația potrivit căreia discuții au existat în coaliție și toată lumea a fost de acord.

În ajutorul șefului de partid a sărit și Adrian Câciu, fost ministru de finanțe.

„În Coaliție nu există nicio decizie luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente”, a scris Adrian Câciu pe o platformă de socializare.

Se prefigurează un nou scandal de proporții între PSD și premierul Bolojan.

Citește și

Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, explică de ce trebuie menținută plafonarea alimentelor de bază: „Nu este doar o măsură socială, ci una de bun-simț”
21:05
Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, explică de ce trebuie menținută plafonarea alimentelor de bază: „Nu este doar o măsură socială, ci una de bun-simț”
VIDEO IMPRESIONANT. Cum descria Charlie Kirk România și ce îl lega de țara noastră. Interviul, transmis în exclusivitate de Gândul
20:04
IMPRESIONANT. Cum descria Charlie Kirk România și ce îl lega de țara noastră. Interviul, transmis în exclusivitate de Gândul
ULTIMA ORĂ George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”
19:50
George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”
EXTERNE Asasinarea lui Charlie Kirk aduce aminte de cele mai sângeroase momente politice din istoria SUA. Atentatele care au schimbat fața Americii
18:59
Asasinarea lui Charlie Kirk aduce aminte de cele mai sângeroase momente politice din istoria SUA. Atentatele care au schimbat fața Americii
VIDEO Sute de mii de oameni au protestat la LONDRA pentru libertatea de exprimare. Se strigă și numele lui Charlie Kirk
16:49
Sute de mii de oameni au protestat la LONDRA pentru libertatea de exprimare. Se strigă și numele lui Charlie Kirk
EXTERNE Reacțiile politicienilor din FRANȚA la retrogradarea ratingului suveran: Apeluri la „a pune capăt” macronismului
16:18
Reacțiile politicienilor din FRANȚA la retrogradarea ratingului suveran: Apeluri la „a pune capăt” macronismului
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Cancan.ro
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Adevarul
„Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
"Mamă, curge sânge din ei". Filmul măcelului din Craiova. Bătaia ar fi pornit de la o fată promisă
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Bursele tăiate ar putea fi reintroduse în sistem. Anunțul făcut de ministrul Educației
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Capital.ro
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze toată ţara
Evz.ro
O mănăstire din România, destinația preferată a turiștilor pasionați de filmele de groază
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
RadioImpuls
VIDEO Scene șocante s-au petrecut astăzi pe o stradă din Craiova. Două clanuri au fost implicate într-o bătaie cu bâte, topoare și cuțite. O persoană a murit, iar alte patru au ajuns la spital. Motivul scandalului este HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Astronomii au rezolvat un mister cosmic vechi de secole și au descoperit o nouă clasă de sisteme stelare antice
ACTUALITATE Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o DRONĂ rusească a intrat azi în spațiul aerian românesc. Două F-16 au fost ridicate și au urmărit drona
20:32
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o DRONĂ rusească a intrat azi în spațiul aerian românesc. Două F-16 au fost ridicate și au urmărit drona
ULTIMA ORĂ SURSE New York Post: Suspectul reținut pentru asasinarea lui Charlie Kirk trăia alături de un partener transgender
20:14
SURSE New York Post: Suspectul reținut pentru asasinarea lui Charlie Kirk trăia alături de un partener transgender
ALERTĂ Locuitorii din Tulcea, AVERTIZAȚI printr-un mesaj RO-Alert să se protejeze de posibile obiecte căzute din cer
19:05
Locuitorii din Tulcea, AVERTIZAȚI printr-un mesaj RO-Alert să se protejeze de posibile obiecte căzute din cer
SĂNĂTATE Medicamentele GENERICE ajung pe lista de compensare, după o întârziere de până la 2 ani. Avertismentul producătorilor pentru pacienți
18:47
Medicamentele GENERICE ajung pe lista de compensare, după o întârziere de până la 2 ani. Avertismentul producătorilor pentru pacienți
EDUCAȚIE Ministrul Educației, noi detalii despre SALARIILE profesorilor. Ce spune Daniel David despre plata cu ora
18:22
Ministrul Educației, noi detalii despre SALARIILE profesorilor. Ce spune Daniel David despre plata cu ora