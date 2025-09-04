Prima pagină » Știri politice » Executivul schimbă regulile de acordare a BURSELOR. Care este noul cuantum avut în vedere?

Executivul schimbă regulile de acordare a BURSELOR. Care este noul cuantum avut în vedere?

04 sept. 2025, 10:47, Știri politice
Executivul schimbă regulile de acordare a BURSELOR. Care este noul cuantum avut în vedere?

Guvernul discută joi, în ședința de la Palatul Victoria, un proiect de HG care prevede modificări privind modul de acordare și cuantumul burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar.

Potrivit documentului, începând cu anul școlar 2025-2026, bursa de merit va fi de 450 lei/lună, bursa socială și bursa tehnologică de 300 lei/lună, iar pentru mamele minore reintegrate în școală după naștere, cuantumul va fi de 700 lei/lună.

Proiectul stabilește și criteriile de acordare. Bursele de merit vor fi destinate celor mai buni elevi – maximum 15% din efectivele unei clase de gimnaziu și liceu – pe baza mediilor obținute în anul precedent, care trebuie să fie de cel puțin 9,00.

„Prin excepție, se acordă bursă de merit și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%”, se mai arată în proiectul de act normativ.

Bursele sociale vor fi acordate la cerere, pe baza documentelor care atestă situația materială, socială sau medicală, cu condiția ca elevul să fi promovat toate materiile și să fi avut media 10 la purtare.

„Bursa socială se acordă şi sub condiţia ca elevul beneficiar să fi promovat la toate disciplinele şi să fi obţinut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare, la finalul anului şcolar anterior”, se mai arată în proiect.

În plus, cuantumul burselor poate fi majorat prin decizie a consiliilor de administrație din fiecare unitate de învățământ.

Vezi nota de fundamentare – AICI

Foto: gov.ro

Citește și

EXTERNE Cunoscut parlamentar AfD, chestionat ca martor în procesul asistentului său, acuzat că spiona pentru CHINA din 2002
12:28
Cunoscut parlamentar AfD, chestionat ca martor în procesul asistentului său, acuzat că spiona pentru CHINA din 2002
POLITICĂ Mircea Dinescu intervine în scandalul Țoiu-Dăncilă: flegma tricoloră – arma de luptă a diplomației românești
11:30
Mircea Dinescu intervine în scandalul Țoiu-Dăncilă: flegma tricoloră – arma de luptă a diplomației românești
ACTUALITATE Imnul național și rugăciunea „Tatăl nostru”, la începutul fiecărei zi de școală. AUR a depus proiectul de lege în Parlament
11:28
Imnul național și rugăciunea „Tatăl nostru”, la începutul fiecărei zi de școală. AUR a depus proiectul de lege în Parlament
POLITICĂ Eugen Teodorovici candidează la Primăria Capitalei și vrea sprijinul suveraniștilor: „Vor avea cea mai bună ofertă electorală”
10:55
Eugen Teodorovici candidează la Primăria Capitalei și vrea sprijinul suveraniștilor: „Vor avea cea mai bună ofertă electorală”
EXTERNE Trump își menține angajamentul de a urmări un ACORD între Rusia și Ucraina. Despre Premiul Nobel: „Nu vreau atenție. Vreau doar să salvez vieți”
10:04
Trump își menține angajamentul de a urmări un ACORD între Rusia și Ucraina. Despre Premiul Nobel: „Nu vreau atenție. Vreau doar să salvez vieți”
POLITICĂ Nicușor Dan participă la „Coaliția de Voință”. Se discută sprijinul SUA pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei
09:06
Nicușor Dan participă la „Coaliția de Voință”. Se discută sprijinul SUA pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei
Mediafax
18 români infectați cu West Nile în această vară, majoritatea din București. Recomandarea autorităților
Digi24
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
COVID-19: Aproape 4.000 de cazuri noi într-o săptămână în România, 9 decese raportate
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Digi24
„Soarele răsare de aici”. Cum arată viața în orașul rusesc aflat la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dar marcat de război
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Guvernul stabilește azi metodologia de acordare a burselor pentru anul școlar 2025-2026
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea...
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Două zile fierbinți în București. ANM a anunțat valori termice mult peste normalul lunii
A1
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ea și Teo după Ceremonia finală a focului
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Scene de groază! O influencerita celebra, gasita moarta in saci de plastic ciuruiti de gloante alaturi de copii si sot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Rețeta „secretă” care face ciocolata perfectă