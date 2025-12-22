Fake News despre Nicușor Dan în Politico. Celebra publicație toarnă gaz pe foc peste deja inexistenta relație dintre Nicușor Dan și Donald Trump

Un articol publicat de celebra publicație Politico îl pune pe președintele Nicușor Dan într-o poziție incomodă în fața lui Donald Trump, după ce publicația a titrat: ”Moralitatea nu contează prea mult în noua lume a lui Trump, spune președintele român”, remarcă jurnalistul Tiberiu Iacob. Ulterior, titlul materialului a fost schimbat în „Economia bate moralitatea în noua lume a lui Trump, spune președintele României”. Materialul din publicația internațională, care cu siguranță a ajuns și pe masa Administrației Americane, vine într-un context în care relațiile dintre România și SUA sunt în cel mai rece punct de după încheierea Parteneriatului Strategic.

Mai mult, titlul care apare în linkul articolului e și mai dur: ”https://www.politico.eu/article/morality-doesnt-matter-when-youre-dealing-with-donald-trump-romania-nicusor-dan-leader-says/” (”Moralitatea nu contează cînd ai de a face cu Donald Trump”), mai scrie inpolitics.ro.

Nicio referire directă a lui Nicușor Dan la Donald Trump

În textul din Politico nu există însă nicio referire directă la președintele american Trump. În fapt, materialul, destul de lung, conține doar câteva fraze relativ scurte ale președintelui român, restul fiind adăugiri din pix ale Politico.

Inpolitics a extras frazele lui Nicușor Dan din materialul Politico: