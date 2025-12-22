Prima pagină » Știri politice » Fake News despre Nicușor Dan în Politico. Celebra publicație toarnă gaz pe foc peste deja inexistenta relație dintre Nicușor Dan și Donald Trump

22 dec. 2025, 14:14, Știri politice
Un articol publicat de celebra publicație Politico îl pune pe președintele Nicușor Dan într-o poziție incomodă în fața lui Donald Trump, după ce publicația a titrat: ”Moralitatea nu contează prea mult în noua lume a lui Trump, spune președintele român”, remarcă jurnalistul Tiberiu Iacob. Ulterior, titlul materialului a fost schimbat în „Economia bate moralitatea în noua lume a lui Trump, spune președintele României”. Materialul din publicația internațională, care cu siguranță a ajuns și pe masa Administrației Americane, vine într-un context în care relațiile dintre România și SUA sunt în cel mai rece punct de după încheierea Parteneriatului Strategic.

Mai mult, titlul care apare în linkul articolului e și mai dur: ”https://www.politico.eu/article/morality-doesnt-matter-when-youre-dealing-with-donald-trump-romania-nicusor-dan-leader-says/” (”Moralitatea nu contează cînd ai de a face cu Donald Trump”), mai scrie inpolitics.ro.

Nicio referire directă a lui Nicușor Dan la Donald Trump

În textul din Politico nu există însă nicio referire directă la președintele american Trump. În fapt, materialul, destul de lung, conține doar câteva fraze relativ scurte ale președintelui român, restul fiind adăugiri din pix ale Politico.

Inpolitics a extras frazele lui Nicușor Dan din materialul Politico:

„Lumea s-a schimbat. Am trecut de la un mod — într-un anumit sens — moral de a face lucrurile la un mod foarte pragmatic și economic de a le face.”
„Sunt mai degrabă pesimist decît optimist pe termen scurt”.
„Ei cred că o pace peste două, trei luni va fi mai bună pentru ei decît pacea acum. Așa că vor lupta mai mult — pentru că au unele progrese mici pe teren.”
„Desigur. Noi susținem Ucraina.”
„Orice fel de pace în care agresorul este răsplătit într-un anumit sens nu este bună pentru Europa și pentru securitatea viitoare a lumii. Dar decizia privind pacea revine exclusiv pe umerii ucraineni. Ei suferă atît de mult, așa că nu îi putem învinovăți pentru orice decizie pe care o vor lua.”
„Am avut cîteva drone. Suntem siguri că nu au fost trimise intenționat pe teritoriul nostru. Încercăm să le spunem oamenilor noștri că nu sunt deloc în pericol.”
”La problemele mari ale societății, începînd cu corupția, nu am făcut prea mult”.
„Oamenii de la vîrf lucrează pentru mici rețele de interese, în loc de binele public”.
„Am doar discuții cu lideri din țări mai avansate decît noi și cred că nimeni nu are un răspuns complet. Dacă ai acel tip de informație și acea informație ajunge la jumătate de milion de oameni, chiar dacă vii a doua zi spunînd că a fost falsă, ai pierdut deja.”
„Cu experiența mea de șase luni, pot spune că este destul de mult dezbatere. Nu există un maestru birocratic care aranjează lucrurile. Este o democrație. Este păcat că oamenii nu simt asta direct.”
„Subiectele sunt bine alese. Dar cred că dezbaterile sunt puțin prea lungi.”
Mai sunt cîteva fraze în care se amestecă vorbele ziaristului cu cele ale președintelui: ”Pentru Dan, este „în regulă” ca politicienii americani să își exprime opiniile. Dar ar fi o „problemă” dacă SUA ar încerca să „influențeze” politica „în mod nedemocratic” — de pildă, plătind mass-media din interiorul țărilor europene, „așa cum fac rușii”.

