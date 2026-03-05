Nicușor Dan: „Portul Constanța va deveni un punct important pentru comerțul din regiune”

Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că portul Constanța va deveni un punct important pentru comerțul din regiune.

„În primul rând, România e o țară sigură, predictibilă, plictisitor de predictibilă pe plan extern. Da, pentru business cred că asta este ceva interesant. Apoi, România este o țară care are o economie privată dinamică, o economie privată care și-a dublat PIB-ul în ultimii 10 ani. Și România este o piață mare, nu atât de mare cât Polonia, dar o piață de 20 de milioane de oameni, care poate să fie interesantă pentru ceva care se adresează în comun mai multor piețe, cum ar fi cea poloneză”, a declarat Nicușor Dan la evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie Polono-Română.

Șeful statului a precizat că din anul viitor, România va începe să extragă gaz din Marea Neagră.

„Aproximativ 10 miliarde m³ din care doar 1- 2 miliarde sunt necesare pentru consumul intern al României. Portul Constanța, cel mai mare port la Marea Neagră, foarte interesant, inclusiv în perspectiva reconstruiri Ucrainei. Deci conexiune directă peste Marea Neagră cu zona Caucazului. Portul Constanța este conectat deja cu Dunărea până în vestul Europei și va fi conectat, se va termina conexiunea de autostradă. Portul Constanța va deveni un punct important pentru comerțul din regiune și mai departe”, a spus președintele.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan, întâlnire cu Donald Tusk la Varșovia: „Am convenit să intensificăm cooperarea în domeniul apărării în cadrul NATO”

Nicuşor Dan, în Polonia: „Nu am convocat CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu. Nu o să plângem Republica Islamică Iran”