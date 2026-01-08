Prima pagină » Știri politice » Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”

Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”

Olga Borșcevschi
08 ian. 2026, 18:53, Știri politice
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
Galerie Foto 6

Fiica Elenei Lasconi, Oana Lasconi, are simpatii comuniste și nu se jenează să și le expună în public. Proaspăt înscrisă în Partidul Socialist Român, o entitate politică ce se revendică din mișcarea comunistă, Oana Lasconi a participat joi seară, împreună cu aproximativ 20 de colegi de partid, la un protest pentru sustinerea Venezuelei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către SUA.

Protestul a fost anunțat printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care este ctiticată politica externă a SUA față de Venezuela. În mesaj, Partidul Socialist Român îi îndeamnă pe „cetățenii revoltați de acțiunile Statelor Unite ale Americii, pe muncitori și pe toți oamenii conștienți să participe la protestul public împotriva agresiunii imperialiste îndreptate împotriva Venezuelei.”

În timpul protestului, fiica primăriței din Câmpulung Muscel purta o pancartă pe care scria: “Trump, jos labele de pe Venezuela”.

Aproximativ 20 de oameni, membri ai Partidului Socialist Roman, protesteaza pentru sustinerea Venezuelei dupa rapirea presedintelui Nicolas Maduro de catre SUA, in Piata Universitatii, 8 ianuarie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Aproximativ 20 de oameni, membri ai Partidului Socialist Roman, protesteaza pentru sustinerea Venezuelei dupa rapirea presedintelui Nicolas Maduro de catre SUA, in Piata Universitatii, 8 ianuarie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

La finalul lunii decembrie, fiica Elena Lasconi, a surprins scena politică printr-o schimbare radicală a orientării sale. Tânăra de 32 de ani, care a locuit până recent în Paris și a militat pentru drepturile comunității LGBTQ, și-a exprimat în mod clar simpatia față de comuniști, participând chiar în Franța la marșuri organizate de nostalgicii Uniunii Sovietice. (Mai multe detalii AICI)

La întoarcerea în România, Oana Lasconi și-a făcut publică afilierea la Partidul Socialist Român (PSR), postând pe o rețea de socializare carnetul său de membru.

De menționat că PSR se recomandă continuator al Partidului Comunist Român, are ca președinte pe Constantin Rotaru, iar logo-ul partidului este chiar fosta stemă a defunctului PCR.

De asemenea, Oana Lasconi a postat de mai multe ori mesaje prin care îşi manifestă intenţia şi înclinaţia spre această formaţiune politică.

Oana Lasconi a exprimat recent pe rețelele sociale, mesaje radicale cu privire la armistițiul din Gaza, criticând și unele afirmații ale noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani, care au făcut obiectul unei campanii de dezinformare pornită de rivalii republicani ai proaspătului edil.

„Spunând că Hamas ar trebui să predea armele este nebunesc. Nu cred că oamenii înțeleg cât de nebunesc este. Este singurul lucru pe care îl au să se protejeze de ocupanți, dar și de anihilarea completă (n.r. – desfășurată de Israel). Și tu vrei ca ei să renunțe la ultimul mijloc de apărare pe care îl au. Dacă eu aș fi condus o țară acum, aș înarma Hamas până în dinți. Lor ar trebui să li se dea mai multe arme. Ei nu ar trebui să predea armele, lor ar trebui să li se dea mai multe arme pentru a se apăra. Ar trebui ajutați”, afirma Oana, fiica Elenei Lasconi, într-un clip postat pe rețele de socializare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Fiica Elenei Lasconi s-a întors în România şi s-a înscris în Partidul Socialist Român. Şi-a postat carnetul de membru pe o reţea de socializare. PSR se recomandă ca fiind continuatorul Partidului Comunist Român

Fiica Elenei Lasconi vrea înarmarea grupării teroriste HAMAS. Oana Lasconi a transmis mai multe mesaje controversate pe rețelele de socializare

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS CTP:”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii”
19:27
CTP:”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii”
EVENIMENT Ministrul israelian de Externe, vizită istorică în Somaliland, cu o aeronavă a unei companii aeriene românești
17:34
Ministrul israelian de Externe, vizită istorică în Somaliland, cu o aeronavă a unei companii aeriene românești
CONTROVERSĂ Misterul blocării lui Nicușor Dan la Paris, deslușit de Radu Miruță. Ministrul dă vina pe vreme și e de acord ca președinția să aibă un avion propriu
15:37
Misterul blocării lui Nicușor Dan la Paris, deslușit de Radu Miruță. Ministrul dă vina pe vreme și e de acord ca președinția să aibă un avion propriu
CONTROVERSĂ Radu Miruță susține că Donald Trump „a invadat Venezuela”. În mod surprinzător, ministrul Apărării compară blocarea lui Nicușor Dan pe aeroportul din Paris cu capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele de comando ale SUA. „Tot condiții meteo”
15:31
Radu Miruță susține că Donald Trump „a invadat Venezuela”. În mod surprinzător, ministrul Apărării compară blocarea lui Nicușor Dan pe aeroportul din Paris cu capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele de comando ale SUA. „Tot condiții meteo”
EXCLUSIV Noi mărturii revoltătoare în scandalul prefectului care a sărit peste rând la Urgențe. Ioana Făcăleață ar fi ridicat mâna la un agent de pază. Pe cine însoțea, de fapt, prefectul la spital
12:28
Noi mărturii revoltătoare în scandalul prefectului care a sărit peste rând la Urgențe. Ioana Făcăleață ar fi ridicat mâna la un agent de pază. Pe cine însoțea, de fapt, prefectul la spital
ULTIMA ORĂ AUR a depus în Parlament proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România
12:09
AUR a depus în Parlament proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România
Mediafax
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Click
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Un cap-trofeu vechi de secole din Peru dezvăluie cum se raportau comunitățile antice la dizabilități
CONTROVERSĂ Scandal în jurul platformei A.I. a lui Elon Musk după ce Grok a generat imagini indecente cu copii. UE promite să sancționeze platforma
19:40
Scandal în jurul platformei A.I. a lui Elon Musk după ce Grok a generat imagini indecente cu copii. UE promite să sancționeze platforma
ECONOMIE Bulgaria nu era pregătită pentru trecerea la euro. Prețurile cresc în mod nejustificat, în timp ce autoritățile nu știu cum să gestioneze schimbarea
19:25
Bulgaria nu era pregătită pentru trecerea la euro. Prețurile cresc în mod nejustificat, în timp ce autoritățile nu știu cum să gestioneze schimbarea
SHOWBIZ Fratele mai mic al lui Patrick Swayze, Sean, a murit la vârsta de 63 de ani
19:06
Fratele mai mic al lui Patrick Swayze, Sean, a murit la vârsta de 63 de ani
LIVE UPDATE 🚨 Armata siriană bombardează pozițiile SDF în cartierele din Alep
19:02
🚨 Armata siriană bombardează pozițiile SDF în cartierele din Alep
FLASH NEWS CTP: „Președintele nostru este deosebit de „echilibrat”, adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”
18:54
CTP: „Președintele nostru este deosebit de „echilibrat”, adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”
DIPLOMAȚIE Macron îi face observație lui Trump: SUA se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de normele internaționale
18:46
Macron îi face observație lui Trump: SUA se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de normele internaționale

Cele mai noi

Trimite acest link pe