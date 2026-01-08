Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”

Fiica Elenei Lasconi, Oana Lasconi, are simpatii comuniste și nu se jenează să și le expună în public. Proaspăt înscrisă în Partidul Socialist Român, o entitate politică ce se revendică din mișcarea comunistă, Oana Lasconi a participat joi seară, împreună cu aproximativ 20 de colegi de partid, la un protest pentru sustinerea Venezuelei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către SUA.

Protestul a fost anunțat printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care este ctiticată politica externă a SUA față de Venezuela. În mesaj, Partidul Socialist Român îi îndeamnă pe „cetățenii revoltați de acțiunile Statelor Unite ale Americii, pe muncitori și pe toți oamenii conștienți să participe la protestul public împotriva agresiunii imperialiste îndreptate împotriva Venezuelei.”

În timpul protestului, fiica primăriței din Câmpulung Muscel purta o pancartă pe care scria: “Trump, jos labele de pe Venezuela”.

La finalul lunii decembrie, fiica Elena Lasconi, a surprins scena politică printr-o schimbare radicală a orientării sale. Tânăra de 32 de ani, care a locuit până recent în Paris și a militat pentru drepturile comunității LGBTQ, și-a exprimat în mod clar simpatia față de comuniști, participând chiar în Franța la marșuri organizate de nostalgicii Uniunii Sovietice. (Mai multe detalii AICI)

La întoarcerea în România, Oana Lasconi și-a făcut publică afilierea la Partidul Socialist Român (PSR), postând pe o rețea de socializare carnetul său de membru.

De menționat că PSR se recomandă continuator al Partidului Comunist Român, are ca președinte pe Constantin Rotaru, iar logo-ul partidului este chiar fosta stemă a defunctului PCR.

De asemenea, Oana Lasconi a postat de mai multe ori mesaje prin care îşi manifestă intenţia şi înclinaţia spre această formaţiune politică.

Oana Lasconi a exprimat recent pe rețelele sociale, mesaje radicale cu privire la armistițiul din Gaza, criticând și unele afirmații ale noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani, care au făcut obiectul unei campanii de dezinformare pornită de rivalii republicani ai proaspătului edil.

„Spunând că Hamas ar trebui să predea armele este nebunesc. Nu cred că oamenii înțeleg cât de nebunesc este. Este singurul lucru pe care îl au să se protejeze de ocupanți, dar și de anihilarea completă (n.r. – desfășurată de Israel). Și tu vrei ca ei să renunțe la ultimul mijloc de apărare pe care îl au. Dacă eu aș fi condus o țară acum, aș înarma Hamas până în dinți. Lor ar trebui să li se dea mai multe arme. Ei nu ar trebui să predea armele, lor ar trebui să li se dea mai multe arme pentru a se apăra. Ar trebui ajutați”, afirma Oana, fiica Elenei Lasconi, într-un clip postat pe rețele de socializare.

