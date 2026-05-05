Prima pagină » Știri politice » Raluca Turcan: ”Această moțiune este o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale de către PSD”

Raluca Turcan: ”Această moțiune este o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale de către PSD”

Raluca Turcan: ”Această moțiune este o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale de către PSD”
Galerie Foto 6
Raluca Turcan, fost ministru al Culturii
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Raluca Turcan, deputată PNL din Sibiu, a transmis că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care se va vota astăzi, este o ”anomalie”.

Deputata PNL Raluca Turcan susține că moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan este o anomalie

Aceasta susține că PSD ar fi direcționat voturi către George Simion și AUR în primul tur al alegerilor prezidențiale, pentru ca aceștia să ajungă în turul doi alături de Marcel Ciolacu. Scopul, în opinia ei: să creeze o competiție artificială și să forțeze alegătorii să-l voteze pe Ciolacu „de frica extremismului”. Ea afirmă că PSD și AUR acționează „umăr la umăr”, în demersuri politice precum dărâmarea guvernului actual.

”PSD și M. Ciolacu le-au dat voturi lui George Simion și AUR în turul I al prezidențialelor, sperând că vor intra împreună în turul II. Totul pentru a mima o competiție. Pentru a ne aduce în situația de a-l vota pe M. Ciolacu de frica extremismului.
PSD și AUR, umăr la umăr, dărâmă un guvern care a livrat rezultate în interesul țării noastre în fiecare zi de mandat. Aceeași complicitate, probabil aceeași speranță că, în locul unui guvern PSD–AUR, vom spune „slavă Domnului” că vom primi din nou un guvern doar cu PSD”, a scris Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook.

”Un act de trădare națională”

Raluca Turcan a caracterizat întregul demers politic al PSD, și asocierea cu AUR, ca fiind un act de trădare a interesului național.
”Această #moțiune este o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale de către PSD.
Avem șansa, de data aceasta, ca parlamentarii, într-o majoritate, să respingă — la fel ca românii la vot — o manevră politică nefirească. Un act de trădare națională.
O țară nu se construiește din crize repetate. Nu se modernizează prin blocaje. Nu câștigă încredere prin conflicte sterile. Progresul cere continuitate, seriozitate și respect față de oameni.
Nota de plată nu rămâne în sălile de ședință. Nu este suportată de partide, nici de strategi politici. Este plătită de oameni — prin oportunități pierdute, investiții amânate, scăderea încrederii și incertitudinea care afectează fiecare familie, fiecare antreprenor, fiecare angajat”, a adăugat Raluca Turcan.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Marius Budăi: ”România plătește astăzi prețul încăpățânării lui Bolojan”/ ”A susține în continuare un premier cu acest bilanț ar fi iresponsabilitate”
10:27
Marius Budăi: ”România plătește astăzi prețul încăpățânării lui Bolojan”/ ”A susține în continuare un premier cu acest bilanț ar fi iresponsabilitate”
FLASH NEWS Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, declarații alarmiste înainte de moțiune: „În 11 zile, țara și noi toți am pierdut 10 miliarde de lei”
09:37
Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, declarații alarmiste înainte de moțiune: „În 11 zile, țara și noi toți am pierdut 10 miliarde de lei”
FLASH NEWS Ilie Bolojan, în ședință extraordinară de Guvern cu două ore înainte de votul din Parlament asupra moțiunii de cenzură
09:27
Ilie Bolojan, în ședință extraordinară de Guvern cu două ore înainte de votul din Parlament asupra moțiunii de cenzură
FLASH NEWS Prefecta șoferiță de TIR din Neamț și-a numit purtător de cuvânt un căpitan de vas de cursă lungă. Gândul publică poze de pe TIR cu prefecta USR
08:11
Prefecta șoferiță de TIR din Neamț și-a numit purtător de cuvânt un căpitan de vas de cursă lungă. Gândul publică poze de pe TIR cu prefecta USR
EXCLUSIV Un contrabandist cu țigări, condamnat la pușcărie, lângă mâna dreaptă a lui Bolojan din Oradea. A pus și el umărul la mitingul de susținere a premierului
06:00
Un contrabandist cu țigări, condamnat la pușcărie, lângă mâna dreaptă a lui Bolojan din Oradea. A pus și el umărul la mitingul de susținere a premierului
FLASH NEWS S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să rămână în funcție
06:00
S-au ales taberele. Care sunt calculele înainte de moțiune. Pe cine se bazează Bolojan să rămână în funcție
Mediafax
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
Digi24
„S-ar putea întâmpla ceva foarte curând”. Temerea persistentă a Europei: „fereastra de oportunitate” a lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la cel mai scurt Executiv, la cel demis cu cele mai multe voturi
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Ce branduri chinezești au ales românii. Două mărci domină clar piața
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
Fizicienii au descoperit o fractură în structura timpului
VIDEO Cum a apărut Gigi Becali în Parlament, pentru votul de la moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. Ce a spus despre George Simion
10:56
Cum a apărut Gigi Becali în Parlament, pentru votul de la moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. Ce a spus despre George Simion
FLASH NEWS Cină cu răsunet, la Erevan. Emmanuel Macron a cântat o piesă live și a fost acompaniat la tobe de Nikol Pașinian, premierul Armeniei
10:48
Cină cu răsunet, la Erevan. Emmanuel Macron a cântat o piesă live și a fost acompaniat la tobe de Nikol Pașinian, premierul Armeniei
Gândul de Vreme Unde vor fi azi în România 28 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Prognoza ANM, exclusiv pentru Gândul
10:32
Unde vor fi azi în România 28 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Prognoza ANM, exclusiv pentru Gândul
ANALIZĂ Bloomberg: România, în plină criză politică și economică, votează soarta Guvernului Bolojan, dar fără o soluție clară pentru ziua de mâine
10:27
Bloomberg: România, în plină criză politică și economică, votează soarta Guvernului Bolojan, dar fără o soluție clară pentru ziua de mâine
FLASH NEWS Revoltă la marginea Iașului: localnicii dintr-o comună cer referendum împotriva blocurilor ridicate între case
10:16
Revoltă la marginea Iașului: localnicii dintr-o comună cer referendum împotriva blocurilor ridicate între case
SPORT Nicușor Dan i-a decorat pe „eroii de la Sevilla”: echipa Steaua, câștigătoare a CCE în 1986, omagiată de președintele României
10:06
Nicușor Dan i-a decorat pe „eroii de la Sevilla”: echipa Steaua, câștigătoare a CCE în 1986, omagiată de președintele României

Cele mai noi

Trimite acest link pe