Raluca Turcan: ”Această moțiune este o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale de către PSD”

Prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Raluca Turcan, deputată PNL din Sibiu, a transmis că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care se va vota astăzi, este o ”anomalie”.

Deputata PNL Raluca Turcan susține că moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan este o anomalie

Aceasta susține că PSD ar fi direcționat voturi către George Simion și AUR în primul tur al alegerilor prezidențiale, pentru ca aceștia să ajungă în turul doi alături de Marcel Ciolacu. Scopul, în opinia ei: să creeze o competiție artificială și să forțeze alegătorii să-l voteze pe Ciolacu „de frica extremismului”. Ea afirmă că PSD și AUR acționează „umăr la umăr”, în demersuri politice precum dărâmarea guvernului actual.

”PSD și M. Ciolacu le-au dat voturi lui George Simion și AUR în turul I al prezidențialelor, sperând că vor intra împreună în turul II. Totul pentru a mima o competiție. Pentru a ne aduce în situația de a-l vota pe M. Ciolacu de frica extremismului.

PSD și AUR, umăr la umăr, dărâmă un guvern care a livrat rezultate în interesul țării noastre în fiecare zi de mandat. Aceeași complicitate, probabil aceeași speranță că, în locul unui guvern PSD–AUR, vom spune „slavă Domnului” că vom primi din nou un guvern doar cu PSD”, a scris Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook. ”Un act de trădare națională” Raluca Turcan a caracterizat întregul demers politic al PSD, și asocierea cu AUR, ca fiind un act de trădare a interesului național.

Avem șansa, de data aceasta, ca parlamentarii, într-o majoritate, să respingă — la fel ca românii la vot — o manevră politică nefirească. Un act de trădare națională.