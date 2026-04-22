Prima pagină » Știri politice » Conducerea PSD a votat în unanimitate retragerea miniștrilor din Guvern

Conducerea PSD a votat în unanimitate retragerea miniștrilor din Guvern

În urmă cu puțin timp, conducerea PSD, reunită în Biroul Permanent Național, a votat, în unanimitate, retragerea miniștrilor din Guvern.

Vezi galeria foto
3 poze

Decizia vine după consultările președintelui Nicușor Dan cu liderii PSD, din cursul dimineții.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că social-democrații nu îl mai vor premier pe Ilie Bolojan. Oficialul a subliniat că PSD nu are nicio problemă să treacă în opoziție dacă prim-ministrul nu va fi schimbat.

La discuția cu președintele, potrivit unor surse din partid, PSD a spus ca va susține în continuare proiectele naționale strategice legate de aderarea României la OCDE și atragerea banilor din PNRR.

Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, după consultări, că i-a spus președintelui Nicușor Dan ca „una dintre soluții să fie continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu un alt prim-ministru”.

„Tocmai ce am încheiat consultarea cu președintele Nicușor Dan. Noi am informat, urmare a deciziei luate luni, punctele noastre de vedere. Am spus soluțiile pe care le vedem a fi viabile. Am expus în continuare ca una din soluții să fie continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu alt prim-ministru.

PSD și-a pus planul la punct

Înaintea ședinței de Guvern de mâine, toți miniștrii PSD ar urma să demisioneze, susțin surse din partid.

Joi, la ședința de Guvern, vor participa secretari de stat din ministerele deținute de PSD. În urma semnării demisiilor de către președintele Nicușor Dan și interimatele de la portofoliile respective, PSD va pregăti o moțiune de cenzură pentru a demite guvernul Bolojan, moment în care se vor retrage și ceilalți oameni ai PSD din aparatul de stat: secretari de stat, prefecți, subprefecți etc.

Sorin Grindeanu: Susținem respectarea angajamentelor internaționale

Liderul social-democraților a precizat că PSD va respecta angajamentele internaţionale ale României indiferent dacă va fi la putere sau în opoziţie. Grindeanu a salutat organizarea consultărilor, apreciind că demersul e bine venit.

„Dincolo de viitoarea poziție a PSD-ului la putere sau în opoziție, și care cred că va fi clarificat în perioada următoare, evident că angajamentele internaționale pe care România le-a luat, indiferent de cine e prim-ministru sau indiferent de perioada în care s-au luat, că vorbim de PNRR sau că vorbim de lucrurile care țin de angajamente financiare cu Comisia Europeană sau cu toate celelalte organisme internaționale, repet, indiferent de poziția PSD la putere sau în opoziție, noi susținem respectarea acestor angajamente internaționale și cred că e un lucru care merită a fi spus.

Desfășurările de zilele viitoare, sigur, vor fi unele pe care o să le aflăm cu toții. Cert este că astăzi s-a început acest demers binevenit din perspectiva noastră, acesta de consultare.”, a declarat Sorin Grindeanu.

De asemenea, Sorin Grindeanu a transmis că președintele Nicușor Dan este în măsura în care să prezinte concluziile consultărilor de astăzi.

„O să vedem concluziile la finalul zilei și aici, Domnul Președint este cel în măsură să le prezintă. Noi suntem cei care am prezentat ceea ce își dorește PSD-ul. Vă mulțumesc”.

Reamintim că Sorin Grindeanu, Marian Neacșu și Claudiu Manda, au purtat discuții cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru rezolvarea crizei politice generate de votul social-democraților privind retragerea susținerii guvernului Ilie Bolojan.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe