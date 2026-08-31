Fostul ministru al Sănătății îl acuză pe Bolojan că vrea să-și facă imagine prin inaugurarea spitalelor, începute sub guvernarea PSD

Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, îi atrage atenția premierului demis, Ilie Bolojan, că își asuma construcția unor spitale ale căror proiecte au fost inițiate în guvernările anterioare, înainte ca acesta ajungă la vârful Executivului. De asemenea, Rogobete a subliniat că el s-a ocupat de ridicarea unităților medicale, atât în perioada când era secretar de stat, cât și, ulterior, în timpul mandatului de ministru.

„DOMNULE BOLOJAN, SPITALELE PE CARE LE INAUGURAȚI ASTĂZI NU S-AU CONSTRUIT DATORITĂ DUMNEAVOASTRĂ!

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Din cele 22 de șantiere de spitale noi despre care am vorbit atâția ani, toate începute din 2023, unele încep, rând pe rând, să fie inaugurate.

Le știu la fiecare virgulă. Le-am coordonat ca secretar de stat și apoi ca ministru al Sănătății”, spune fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

„Spitalele acestea au început când dumneavoastră nu erați în Guvern”

Rogobete îi reproșează lui Bolojan că participarea sa la inaugurarea spitalelor, demarate în guvernarea anterioară, ar fi doar o strategie de imagine, din moment ce tot premierul demis a tăiat fondurile din sectorul sanitar.

„Observ însă insistența premierului demis Ilie Bolojan de a fi prezent la aceste inaugurări și de a-și lipi imaginea de investiții la realizarea cărora nu a avut niciun merit.

Probabil când bilanțul politic este dominat de tăieri și blocaje, devine tentant să te fotografiezi lângă ceea ce au construit alții.

Spitalele acestea au început când dumneavoastră nu erați în Guvern. Au fost construite pentru că au existat oameni cu viziune, care au avut curajul să înceapă și să ducă înainte proiecte uriașe pentru România”, mai afirmă fostul ministru al Sănătății.

„Le-ați spus că reforma înseamnă venituri mai mici pentru personalul medical?”

Alexandru Rogobete trece în revistă și măsurile luate de Ilie Bolojan pentru domeniul sanitar și menționeză tăieri salariale pentu personalul medical și reducerea finanțărilor pentru spitale, în baza unor criterii absurde.

„Le-ați explicat medicilor și asistenților pe care îi întâlniți la inaugurări cum arată, de fapt, viziunea dumneavoastră de „reformă” în sănătate?

Le-ați spus că reforma înseamnă venituri mai mici pentru personalul medical? Că spitalele trebuie judecate aproape exclusiv după gradul de ocupare a paturilor și că, dacă nu ies bine cifrele într-un tabel, soluția este să le reducem finanțarea? Le-ați spus medicilor, față în față, că sunt prea bine plătiți? Că, în viziunea celor care conduc astăzi sistemul, problema sănătății din România sunt tot medicii, tot asistentele, tot spitalele care „cheltuie prea mult”? Noi am considerat reformă să construim spitale. Dumneavoastră considerați reformă să le tăiați finanțarea”, a conchis Rogobete.

Rogobete l-a ironizat pe Bolojan după inaugurarea centrului de neurochirurgie din Cluj

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii , l-a ironizat, și sâmbătă pe premierul demis, Ilie Bolojan, după ce acesta a participat, la inaugurarea noului Centru Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie din Cluj.

A mai făcut ceva ce-i place foarte mult: a tăiat. De data aceasta, din fericire, a tăiat doar panglica la inaugurarea unui spital nou”, a spus Rogobete despre Bolojan.