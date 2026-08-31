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S-a deschis circulația pe tronsonul de la Adjud la Bacău din Autostrada Moldovei. Șoferii pot merge acum pe 240 de kilometri din A7

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Circulația pe încă 47 de kilometri ai Autostrăzii Moldovei A7, între Adjud și Bacău, a fost deschisă luni, 31 august, a anunțat Guvernul României într-o postare pe rețele sociale. După inaugurarea acestui tronson, șoferii pot circula pe aproximativ 242 dintre cei 319 kilometri ai autostrăzii A7.

„Circulația pe Autostrada Moldovei de la Adjud la Bacău, aproximativ 47 de km, a fost deschisă astăzi. Șoferii pot circula pe o distanță de peste 240 de km din totalul celor 319 km ai A7, iar după finalizarea lucrărilor de racordare se va ajunge de la București la Bacău Nord pe autostradă”, a transmis Guvernul României pe Facebook.

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Noua porțiune este formată din două loturi: Lotul 2 Adjud – Răcăciuni, cu 24,5 kilometri; Lotul 3 Răcăciuni – Bacău, cu 21,5 kilometri. Cele două sectoare au fost deschise simultan, astfel încât să formeze un traseu continuu.

Autostrada Moldovei, unul dintre marile proiecte finanțate prin PNRR

Autostrada A7 este și unul dintre proiectele majore de infrastructură finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar ritmul lucrărilor a fost urmărit îndeaproape în contextul termenelor stricte impuse de program.

Și Cristian Pistol, șeful CNAIR, a postat pe Facebook imagini live din dronă cu deschiderea circulației între Adjud și Bacău.

„Încă 47,10 km se adaugă de astăzi celor 194,52 km deja deschiși circulației pe Autostrada Moldovei (A7), între Ploiești și Adjud. Tot de astăzi, distanța București – Bacău (310,59 km) se poate parcurge pe autostradă (A3 și A7) în mai puțin de 3 ore, în condiții de siguranță și confort.

Continuăm construcția A7 spre Pașcani și Suceava, iar de acolo, prin Drumul Expres Suceava – Siret, spre frontiera de nord a României. România a ajuns astăzi la peste 1.477 km de drumuri de mare viteză”, a detaliat directorul CNAIR.

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