Circulația pe încă 47 de kilometri ai Autostrăzii Moldovei A7, între Adjud și Bacău, a fost deschisă luni, 31 august, a anunțat Guvernul României într-o postare pe rețele sociale. După inaugurarea acestui tronson, șoferii pot circula pe aproximativ 242 dintre cei 319 kilometri ai autostrăzii A7.

„Circulația pe Autostrada Moldovei de la Adjud la Bacău, aproximativ 47 de km, a fost deschisă astăzi. Șoferii pot circula pe o distanță de peste 240 de km din totalul celor 319 km ai A7, iar după finalizarea lucrărilor de racordare se va ajunge de la București la Bacău Nord pe autostradă”, a transmis Guvernul României pe Facebook.

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Noua porțiune este formată din două loturi: Lotul 2 Adjud – Răcăciuni, cu 24,5 kilometri; Lotul 3 Răcăciuni – Bacău, cu 21,5 kilometri. Cele două sectoare au fost deschise simultan, astfel încât să formeze un traseu continuu.

Autostrada Moldovei, unul dintre marile proiecte finanțate prin PNRR

Autostrada A7 este și unul dintre proiectele majore de infrastructură finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar ritmul lucrărilor a fost urmărit îndeaproape în contextul termenelor stricte impuse de program.

Și Cristian Pistol, șeful CNAIR, a postat pe Facebook imagini live din dronă cu deschiderea circulației între Adjud și Bacău.