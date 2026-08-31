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Diana Buzoianu ironizează rezoluția PSD privind viitorul guvern, adoptată la Consiliul de la Sinaia: „O hârtie cu multe promisiuni”

Diana Buzoianu ironizează rezoluția PSD privind viitorul guvern, adoptată la Consiliul de la Sinaia: „O hârtie cu multe promisiuni”
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Ministrul demis al Mediului, Diana Buzoianu, a ironizat rezoluția adoptată, luni, de PSD în cadrul Consiliului Național de la Sinaia și a catalogat-o drept „o hârtie cu multe promisiuni”.

Diana Buzoianu, unul dintre liderii USR, a ironizat, într-o postare pe rețelele sociale, rezultatele Consiliului Național al PSD desfășurat luni la Sinaia. Ministra interimară a Mediului consideră că rezoluția anunțată de social-democrați privind viitorul guvern nu este altceva decât „o hârtie cu multe promisiuni”. Aceasta a subliniat că social-democrații ar trebui să aibă „demnitatea” de a respecta promisiunile pe care le fac.

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„PSD votează să semneze iar o hârtie cu multe promisiuni. Dacă doar ar putea vota să aibă și demnitatea de a se ține de propriile promisiuni făcute…”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Conducerea PSD a adoptat, la Consiliul Naţional de la Sinaia, o rezoluţie intitulată: „Asumarea responsabilităţii guvernării de către Partidul Social-Democrat” care prevede că PSD va susţine formarea unui guvern minoritar social-democrat sau un guvern politic construit în jurul PSD şi nu va susţine nicio formulă de guvernare din care nu face parte.

Sorin Grindeanu spune că își asumă funcția de prim-ministru

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că îşi asumă funcţia de prim-ministru, însă preşedintele Nicușor Dan e cel care face desemnarea şi, în funcţie de asta, vor exista discuţiile politice necesare.

„Propunerea PSD pentru funcţia de prim-ministru este luată de acum 3 luni. Nu s-a schimbat nimic. Noi nu ne schimbăm deciziile după cum bate vântul. Evident că îmi asum funcţia de prim-ministru, însă vă reamintesc că preşedintele e cel care face desemnarea. În funcţie de asta, vor exista discuţiile politice necesare. Este clar, în schimb, că este nevoie de o desemnare cât mai repede”, a declarat Sorin Grindeanu, la Sinaia.

Grindeanu a precizat că ceea ce au stabilit astăzi, la Sinaia, cei din conducerea PSD, este cadrul politic în care PSD va susţine viitorul guvern.

„Variantele sunt fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD. Spre deosebire de alţii, care confundă guvernul cu o primărie, eu ştiu ce înseamnă să fii premier. Am avut în acele şase luni, dacă adun şi cele şase luni ale lui Tudose, am avut în acel an, în 2017, o creştere economică de 7% şi un deficit de sub 3%”, a adăugat el.

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