O coadă de vase așteaptă pe Dunăre, în drum spre porturile Ucrainei. Numărul navelor a crescut la 80 în ultimele cinci zile.

Atacurile rusești au blocat porturile principale ale Ucrainei cu acces la Marea Neagră, care gestionau 90% din exporturi. Kievul este forțat să devieze transportul prin porturile dunărene cu o capacitate mai mică.

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Agențiile navale au raportat întârzieri masive la intrarea pe Canalul Sulina, singurul canal dunărean suficient de avânc și navigabil pentru navele care pleacă spre porturile ucrainene Reni și Izmail.

Întârzierile au fost atribuite deficitului de piloți care să acorde prioritate mărfurilor, inclusiv transporturilor cu carburanți.

Există și vești bune

Traficul prin canal a început totuși să se fluidizeze. Săptămâna trecută pătrundeau doar cinci nave pe zi, iar luni au intrat cel puțin șapte, potrivit Reuters.

„În jurul prânzului, ne așteptăm ca mai multe nave să intre în canal, după ce piloții părăsesc navele care se vor îndrepta spre marea liberă”, a declarat Katerina Kononenko de la Avalon Shipping.

„În teorie, dacă putem muta aproximativ 10 nave în Sulina pe zi, ar trebui să putem elibera coada de aproximativ 80 de nave”, a adăugat ea.Kononenko a spus că ar putea dura câteva săptămâni pentru a reduce coada la aproximativ 10 nave.

Odesa, devastată de bombardamentele rusești

Creșterea traficului naval ar putea presupune inspecții obligatorii, deși numărul inspectorilor este limitat. Reprezentanții operatorului feroviar ucrainean Ukrzaliznytsia au declarat că exporturile prin Dunăre ar putea crește.

Însă, operațiunile sunt împiedicate de lipsa navelor și de bombardamentele rusești tot mai frecvente. Regiunea Odesa, unde se situează porturile Reni și Izmail, a fost bombardată de 300 de ori de la începutul lunii august.

Sursa Foto: Envato