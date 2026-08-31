Prima pagină » Știri externe » Blocaj masiv pe Dunăre: 80 de nave așteaptă la rând să ajungă în porturile Ucrainei sub amenințarea bombelor

Blocaj masiv pe Dunăre: 80 de nave așteaptă la rând să ajungă în porturile Ucrainei sub amenințarea bombelor

Blocaj masiv pe Dunăre: 80 de nave așteaptă la rând să ajungă în porturile Ucrainei sub amenințarea bombelor
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O coadă de vase așteaptă pe Dunăre, în drum spre porturile Ucrainei. Numărul navelor a crescut la 80 în ultimele cinci zile.

Atacurile rusești au blocat porturile principale ale Ucrainei cu acces la Marea Neagră, care gestionau 90% din exporturi. Kievul este forțat să devieze transportul prin porturile dunărene cu o capacitate mai mică.

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Agențiile navale au raportat întârzieri masive la intrarea pe Canalul Sulina, singurul canal dunărean suficient de avânc și navigabil pentru navele care pleacă spre porturile ucrainene Reni și Izmail.

Întârzierile au fost atribuite deficitului de piloți care să acorde prioritate mărfurilor, inclusiv transporturilor cu carburanți.

Portul Izmail. Sursa Foto: Wikipedia Commons

Portul Izmail. Sursa Foto: Wikipedia Commons

Există și vești bune

Traficul prin canal a început totuși să se fluidizeze. Săptămâna trecută pătrundeau doar cinci nave pe zi, iar luni au intrat cel puțin șapte, potrivit Reuters. 

„În jurul prânzului, ne așteptăm ca mai multe nave să intre în canal, după ce piloții părăsesc navele care se vor îndrepta spre marea liberă”, a declarat Katerina Kononenko de la Avalon Shipping.

„În teorie, dacă putem muta aproximativ 10 nave în Sulina pe zi, ar trebui să putem elibera coada de aproximativ 80 de nave”, a adăugat ea.Kononenko a spus că ar putea dura câteva săptămâni pentru a reduce coada la aproximativ 10 nave.

Odesa, devastată de bombardamentele rusești

Creșterea traficului naval ar putea presupune inspecții obligatorii, deși numărul inspectorilor este limitat. Reprezentanții operatorului feroviar ucrainean Ukrzaliznytsia au declarat că exporturile prin Dunăre ar putea crește.

Însă, operațiunile sunt împiedicate de lipsa navelor și de bombardamentele rusești tot mai frecvente. Regiunea Odesa, unde se situează porturile Reni și Izmail, a fost bombardată de 300 de ori de la începutul lunii august.

Sursa Foto: Envato

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Pierdere URIAȘĂ pentru România din PNRR. 100 de milioane de euro din jalonul de decarbonizare
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea. Filmul tragediei
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
„Război” în inima UE pe bani. De ce riscă România să iasă pierzătoare din confruntarea Comisiei Europene cu Germania
Mediafax
Soluția la CRIZA Volkswagen! Angajații vor lucra în plus
Click
Mihai Onilă, vești bune după cumpăna prin care a trecut! „Este o adevărată forță de nestăvilit”
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Strâmtoarea Ormuz, locul de care depinde o parte din energia lumii. Unde se află și de ce a devenit atât de importantă
INFRASTRUCTURĂ S-a deschis circulația pe tronsonul de la Adjud la Bacău din Autostrada Moldovei. Șoferii pot merge acum pe 240 de kilometri din A7
21:09
S-a deschis circulația pe tronsonul de la Adjud la Bacău din Autostrada Moldovei. Șoferii pot merge acum pe 240 de kilometri din A7
REACȚIE Fostul ministru al Sănătății îl acuză pe Bolojan că vrea să-și facă imagine prin inaugurarea spitalelor, începute sub guvernarea PSD
21:01
Fostul ministru al Sănătății îl acuză pe Bolojan că vrea să-și facă imagine prin inaugurarea spitalelor, începute sub guvernarea PSD
REACȚIE Diana Buzoianu ironizează rezoluția PSD privind viitorul guvern, adoptată la Consiliul de la Sinaia: „O hârtie cu multe promisiuni”
20:47
Diana Buzoianu ironizează rezoluția PSD privind viitorul guvern, adoptată la Consiliul de la Sinaia: „O hârtie cu multe promisiuni”
EDUCAȚIE Școala din România care testează orele de 75 de minute. Câte clase participă la experiment
20:42
Școala din România care testează orele de 75 de minute. Câte clase participă la experiment
FLASH NEWS Guvernul schimbă regulile de evaluare a activității angajaților ANAF: Minus 10% pentru calificativul „satisfăcător”, până la 3 salarii de bază pentru performanță
20:21
Guvernul schimbă regulile de evaluare a activității angajaților ANAF: Minus 10% pentru calificativul „satisfăcător”, până la 3 salarii de bază pentru performanță
NEWS ALERT Măcel pe Bursa de la București după pierderea banilor din PNRR. Investitorii au înregistrat pierderi fără precedent: 20 de miliarde de lei într-o singură zi
20:21
Măcel pe Bursa de la București după pierderea banilor din PNRR. Investitorii au înregistrat pierderi fără precedent: 20 de miliarde de lei într-o singură zi

Cele mai noi

Trimite acest link pe