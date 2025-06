Dominic Fritz, primarul Timișoarei, spune că a învățat limba română la 19 ani, întrucât nu a avut „privilegiul” să se nască în România. Președintele USR are un mesaj pentru „haterii care îi spun marș”.

„Pentru fiecare cuvânt pe română pe care îl scot din gura mea am muncit, cuvânt cu cuvânt”, spune Fritz, pe scena Congresului USR.

„Da, nu am avut privilegiul să mă nasc aici, nu am avut norocul să învăț această limbă grea. Ca limbă maternă am învățat-o la 19 ani. Nu știam niciun cuvânt pe română înainte, dar acest lucru înseamnă, dragi colegi și dragi hateri, că pentru fiecare cuvânt pe română pe care îl scot din gura mea a muncit cuvânt cu cuvânt, greșeală cu greșeală, propoziție cu propoziție. De 22 de ani, în fiecare zi am învățat câte puțin și încă învăț.