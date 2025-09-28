GAFĂ, în ziua votului, a unui site din România: Nicușor Dan, președintele Republicii Moldova

Gafă a unui site de știri din România, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Nicușor Dan este numit președintele Republicii Moldova, într-un articol care prezintă poziția șefului statului român despre alegerile de peste Prut.

„Președintele Republicii Moldova, Nicușor Dan, a declarat că azi este o zi istorică pentru Republica Moldova. Șeful statului i-a îndemnat pe toți basarabenii să meargă la vot”, scrie publicația Newsweek.

Articolul îl citează pe Nicușor Dan, „președintele Moldovei”, care îi îndeamnă pe „basarabenii din România să meargă să voteze”.

„Nicușor Dan: Este o zi decisivă pentru Moldova. Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze”, mai scrie sursa citată. Apoi, redă declarația președintelui României, de duminică.

„O e chestiune foarte serioasă. Știți că politicienii zic de obicei că sunt importante alegerile, dar de data asta este foarte, foarte important. Este o zi decisivă, este o zi istorică pentru Republica Moldova. Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte, foarte important ca oamenii să meargă la vot”, a spus președintele României.

În Republica Moldova au loc cele mai importante alegeri parlamentare din istoria țarii. Cetățenii moldoveni sunt așteptați la urne pentru a-și alege deputații care să-i reprezinte, în cea de-a XII-a Legislatură.