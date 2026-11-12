George Simion anunță un protest, sâmbătă, în fața Primăriei Capitalei, după ce Ciprian Ciucu a refuzat avizarea manifestației pentru Călin Georgescu

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, George Simion anunță că AUR va organiza un protest în fața Primăriei Capitalei, de la ora 10:00, ”față de atacul la libertatea adunărilor publice dat de Ciprian Ciucu”. Liderul AUR a anunțat că va merge personal în fața primăriei încă din urmă cu câteva zile, într-o ediție exclusivă la Marius Tucă.

Simion anunță un protest în fața Primăriei Capitalei

Protestatarii sunt așteptați în fața Palatului Parlamentului pentru a manifesta împotriva arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Manifestația nu a primit avizul Primăriei Capitalei, care a invocat apeluri la ură și violență identificate în mediul online, iar George Simion a anunțat astăzi că va organiza un nou protest, sâmbătă, în fața Primăriei Capitalei.

”Astăzi la 12:00, maestrul Nicolae Voiculeț participă la o nouă ședință de ordine publică la Primărie privind protestul de sâmbătă. Față de atacul la libertatea adunărilor publice dat de Ciprian Ciucu, sâmbătă la ora 10:00 are loc un protest în fața Primăriei București. Circa 100 de parlamentari, europarlamentari și diplomați, inclusiv americani, vor observa sâmbătă la București dacă libertatea de exprimare este respectată în România. Veniți fiecare cu steagul .Veniți cu pace în suflete. Sâmbătă e Lăsatul Secului. Nu ne vom lăsa provocați de nimeni, nu vom deveni violenți, nu vom fi dictatori cum sunt ei. Toți cei care, din motive obiective, nu pot fi la București – vă rugăm să fiți mobilizați în mediul online. Televiziunile, în marea lor majoritate, vor răspândi versiunea sistemului”, a scris George Simion.

De ce nu a avizat Primăria Capitalei protestul pentru Călin Georgescu

Președintele AUR, George Simion a anuntat pe 2 noiembrie, într-o postare pe rețelele sociale, că toți membrii AUR vor fi prezenți în Capitală în perioada 14-15 noiembrie, pentru a protesta împotriva arestării fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Primăria Capitalei nu a autorizat însă protestul din weekend. Comisia de la PMB care avizează adunările publice invocă apeluri la violență apărute pe internet. Primăria Capitalei a respins solicitarea de autorizare a mitingului din 14 noiembrie, din București, după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au avertizat că manifestația ar putea genera incidente violente și probleme de ordine publică.