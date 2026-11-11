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CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după ce i-a interzis lui Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni: „A coborât sub orice critică” / „Nu, majestate, Palatul Cotroceni aparține statului român”

CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după ce i-a interzis lui Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni: „A coborât sub orice critică” / „Nu, majestate, Palatul Cotroceni aparține statului român”
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Gazetarul, Cristian Tudor Popescu, l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan, după conferința-maraton susținută de acesta la Palatul Cotroceni. Într-o postare publicată pe Facebook, sub titlul „Palatul și Împăratul”, CTP îl acuză pe șeful statului de atitudinea autoritară și contestă modul în care acesta a ales să îl sancționeze pe jurnalistul Ovidiu Vanghele chiar în momentul în care a primit o întrebare incomodă despre procurorul general Cristina Chiriac.

Cristian Tudor Popescu susține că reacția președintelul la întrebarea adresată de Ovidiu Vanghele reprezintă unul dintre cele mai grave momente ale conferinței. Gazetarul spune că Nicușor Dan nu a răspuns la întrebare, ci a ales să îi reproșeze acestuia presupuse injurii și să îi transmită că nu mai are acces la conferințele de presă de la Cotroceni pe durata mandatului său.

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„ Am tot vorbit de marți seară încoace despre cuvântarea președintelui Dan. Am făcut-o pentru că am fost solicitat de presă. Altfel, consider că N. Dan a coborât sub orice critică (…) Ovidiu Vanghele, un foarte bun jurnalist de investigație, i-a adresat lui N. Dan o pârdalnică de întrebare despre pupila sa, procurorul general C. Chiriac, pusă în funcție de PSD și Dan, care, ca membru CSM, a votat pentru ca… C. Chiriac să nu fie deranjată de Inspecția Judiciară.

Răspunsul lui N. Dan, ca atâtea altele, a fost un nonrăspuns: «Față de injuriile pe care mi le-ați adus, AM DISPUS ca dvs. să nu mai veniți la conferințe de presă, la Palatul Cotroceni, în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ORDINUL MEU, peste DISPOZIȚIA MEA. V-o comunic acum…»”, a scris gazetarul pe pagina sa de Facebook.

Gazetarul atrage atenția că Ovidiu Vanghele nu fusese informat anterior despre măsura impusă de președintele României. CTP spune că președintele a făcut anunțul abia după ce jurnalistul i-a adresat acestuia întrebarea incomodă.

„Dl Vanghele aflu că a scris pe net, prin primăvară, un comentariu dur de dezamăgire adresat președintelui Dan. De atunci și până acum, jurnalistului NU I S-A COMUNICAT NIMIC în legătură cu ordinul de interzicere pe care l-ar fi dat Dan N., Dan Nemilosu. Excomunicarea lui a făcut-o aseară președintele României, în direct, îndată ce i-a ajuns la urechi întrebarea-piuneză”, mai spune CTP.

„Palatul Cotroceni aparține statului român”. Ce spune CTP despre decizia președintelui

Un alt reproș vizează atitudinea pe care Nicușor Dan ar fi avut-o față de instituția prezidențială și față de autoritatea pe care i-o conferă funcția. CTP consideră că președintele tratează Palatul Cotroceni ca pe o proprietate personală și subliniază că proprietatea nu îi aparține.

„N. Dan pare convins că Palatul Cotroceni îi aparține, e proprietatea lui, în calitate de împărat care dă porunci. Nu, majestate, Palatul Cotroceni aparține statului român încă de pe vremea când se numea Palatul Pionierilor, și eu jucam baschet pe-acolo. Nu e moșia genitorului matale”.

CTP: „N. Dan năpârlește continuu, dând jos câte-o piele”

În finalul mesajului, Cristian Tudor Popescu spune că Nicușor Dan și-a schimbat treptat comportamentul public și subliniază că ultima schimbare ar viza chiar raportarea sa la valorile democratice.

„De un an și jumătate, N. Dan năpârlește continuu, dând jos câte-o piele. Ultima, dar nu cea de pe urmă, este, iată, epiderma sa democratică, lăsând să se vadă, ca un cap de mort, autocratul din el. N. Dan a fost pregătit de dinainte de `89 să urce în aparatul ceaușisto-securist. A venit însă revoluția și nașii săi s-au adaptat situației”, a conchis gazetarul.

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