Contractul de lobby, ținut la secret de Administrația Prezidențială, va fi prelungit cu încă șase luni, conform surselor Gândul. În total, ar fi vorba de suma de 3,4 milioane de dolari, care se adaugă la aceeași sumă, cheltuită în precedentele șase luni. În total, Nicușor Dan a cheltuit aproape 7 milioane de dolari, însă, concret, nu este clar pe ce servicii și „livrabile”.

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Gândul a trimis un set de întrebări către Administrația Prezidențială în care a cerut lămuriri legate de acest contract.

Care sunt rezultatele concrete pe care contractul de lobby, încheiat între Administraţia Prezidenţială a României şi Eversheds Sutherland (US) LLP, le-a produs de la încheiere şi până în prezent? Există o comisia la nivelul Administrație și/sau urmează o analiză a eficienţei acestui acord? Cum este evaluat impactul și efectul contractului? Concret, în afară de cele 4 editoriale publicate şi comunicate public, împreună cu cele două interviuri, mai există şi alte demersuri pentru promovarea imaginii Administraţiei Prezidenţiale, menită să consolideze relaţia România-SUA. Dacă răspunsul este „da”, va rugăm să ne spuneţi şi care sunt acestea. Există intenţie pentru prelungirea acestui contract şi în ce condiţii se va derula?

La 6 luni de la semnarea contractului de lobby care ar fi trebuit să întărească relațiile României cu SUA, Administrația Prezidențială ține la secret serviciile primite pentru care a dat peste 500.000 de dolari în fiecare lună. Gândul a încercat să afle ce a primit până acum România în schimbul banilor plătiți către firma Eversheds Sutherland (US) LLP, dar Administrația Prezidențială ne-a transmis că aceste informații sunt clasificate. Știm doar că banii au fost dați pentru consiliere strategică, planificare tactică, îndrumare în politici publice și asistență în relațiile guvernamentale, dar nu știm exact ce au inclus acestea. Mai mult, până în acest moment nu a fost luată decizia de prelungire a acestui contract care expiră chiar luna aceasta.

Contractul controversat a fost anunțat de Administrația Prezidențială pe 25 mai, printr-un comunicat sec în care ni se spunea și că e „o practică uzuală în relația cu administrația americană, utilizată și de alte state aliate”. La acel moment, președintele Nicușor Dan apăra contractul spunând că toate partidele au fost de acord cu el.

Cotroceniul nu divulgă serviciile primite, dar firma din America a raportat 20 de politicieni contactați în numele României.

Potrivit răspunsului primit de Gândul de la Administrația Prezidențială, livrabilele din contract înseamnă „consiliere strategică,planificare tactică, îndrumare în politici publice și asistență în relațiile guvernamentale”. Ele privesc teme aflate în atenția Guvernului SUA, a Congresului, a guvernelor statelor americane și a altor părți interesate, cu scopul declarat de a consolida securitatea națională a României.

Aflăm însă, dintr-o modificare depusă pe 5 august la Departamentul de Justiție al SUA, că firma Eversheds Sutherland a contactat în numele Administrației Prezidențiale 20 de politicieni americani între 18 mai și 22 iunie 2026. Printre cei contactați se află Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, Pete Hegseth, secretarul Apărării, și Darryl Nirenberg,ambasadorul SUA la București.

Noutatea din răspunsul oferit de Administrația Prezidențială e ce se întâmplă cu informațiile primite de România.Administrația Prezidențială „le valorifică interinstituțional, în cadrul unui mecanism dedicat de evaluare și exploatare”.Adică ele ajung la mai multe instituții care le folosesc ca să întărească relația cu Statele Unite. Administrația Prezidențială nu spune însă care sunt aceste instituții, cine face evaluările informațiilor, după ce criterii și cu ce concluzii. Acestea sunt informații clasificate.

Dar mai aflăm că aceste informații sunt folosite „complementar” eforturilor diplomatice ale statului român în relația cu SUA, pe care „nu le substituie în nicio manieră”. Adică România nu își bazează relațiile cu SUA doar pe acest contract,precizări făcute după mai multe critici care acuzau că o firmă privată face, contra cost, treaba Ministerului Afacerilor Externe.

Contractul expiră luna aceasta, dar Administrația Prezidențială nu a hotărât încă dacă îl prelungește

Contractul de lobby semnat cu Eversheds Sutherland (US) LLP nu include și o clauză de prelungire automată, așa că nu știm exact ce viitor are acesta. În răspunsul oficial, Administrația Prezidențială nu vorbește explicit despre o „prelungire”, ci despre „utilizare suplimentară”, ceea ce deschide calea atât pentru continuarea contractului actual, cât și pentru un nou angajament.

Contextul face ca lipsa deciziei să conteze. Contractul a fost anunțat pe 25 mai cu o „durată inițială de 6 luni”, iar documentele depuse în SUA arată că a fost semnat pe 21 mai 2026. Calculat de la semnare, termenul inițial se încheie în a doua jumătate a lunii noiembrie, adică în mai puțin de două săptămâni.

Contractul de lobby, o premieră pentru România în relațiile cu SUA

Printr-un comunicat sec, Administrația Prezidențială a anunțat pe 5 mai că au fost contractate serviciile unei firme de lobby americane pentru „aprofundarea” relațiilor România – Statele Unite.

Contractul a fost semnat pe o perioadă de minimum 6 luni și prevede o remunerație de 565.000 de dolari pe lună.Situația a marcat atunci o premieră în cadrul parteneriatului cu Statele Unite.

Administrația Prezidențială a justificat gestul controversat printr-un consens cu toate partidele politice și printr-un acord semnat între acestea și a susținut că este o practică normală în relația cu Casa Albă.

Firma contractată atunci, Eversheds Sutherland (US) LLP, este o subsidiară a Eversheds Sutherland, una dintre cele mai mari și mai prestigioase rețele globale de avocatură și consultanță din lume, cu peste 70 de birouri în mai mult de 30 de țări. Și în România operează prin biroul local Eversheds Sutherland Romania (fosta Lina & Guia).