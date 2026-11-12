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Apariția surpriză a lui George Simion, la Digi24. Interviul nu a fost anunțat nici pe pagina AUR, nici promovat de televiziune. E prima dată după Prezidențiale când Simion apare la Digi24, post cu care a intrat în conflict în repetate rânduri, inclusiv în alegeri

Apariția surpriză a lui George Simion, la Digi24. Interviul nu a fost anunțat nici pe pagina AUR, nici promovat de televiziune. E prima dată după Prezidențiale când Simion apare la Digi24, post cu care a intrat în conflict în repetate rânduri, inclusiv în alegeri
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George Simion, președintele AUR, a avut miercuri seară, 11 noiembrie, o apariție-surpriză la Digi24, televiziune cu care s-a aflat în conflict de mai multe ori în ultimii ani. Este primul interviu acordat postului după alegerile prezidențiale din mai 2025. Ultimul interviu al liderului AUR la Digi24 avusese loc pe 6 mai 2025, în plină campanie electorală pentru turul al doilea al prezidențialelor. Apariția lui George Simion nu a fost anunțată în prealabil pe pagina AUR și nici nu a fost promovată de Digi24, așa cum se întâmplă de regulă în cazul interviurilor cu lideri politici importanți.

Prezența sa la televiziunea de știri este cu atât mai surprinzătoare cu cât relația dintre liderul AUR și Digi24 a fost marcată de numeroase tensiuni, acuzații de lipsă de imparțialitate, atacuri la adresa sa și a partidului, care a fost numit „extremist”.

În interviul de miercuri seară, moderat de Cosmin Prelipceanu, Simion a lansat noi acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan, susținând că acesta ar fi intervenit pentru blocarea unui protest AUR și că ar fi avut un rol în dosarul lui Călin Georgescu.

Simion a vorbit și despre relația parlamentară dintre AUR și PSD, afirmând că partidul său va colabora inclusiv cu social-democrații, dar și cu PNL și USR, pentru promovarea proiectelor legislative.

Ultimul interviu la Digi24, pe 6 mai 2025. Câteva zile mai târziu, Simion a refuzat dezbaterea cu Nicușor Dan

Precedentul interviu acordat de George Simion televiziunii Digi24 a avut loc pe 6 mai 2025, la două zile după primul tur al alegerilor prezidențiale, în care liderul AUR obținuse cele mai multe voturi.

În emisiune, Simion a vorbit despre planurile sale în eventualitatea câștigării alegerilor, inclusiv despre reducerea cu 500.000 a numărului de angajați din sectorul public, și a afirmat că îl va propune pe Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru, dacă acesta va accepta.

Relația cu televiziunea s-a deteriorat însă rapid. Pe 12 mai 2025, cu doar șase zile înaintea turului decisiv al alegerilor prezidențiale, Digi24 a organizat o dezbatere electorală la care au fost invitați ambii finaliști, George Simion și Nicușor Dan.

Liderul AUR nu s-a prezentat, astfel că Nicușor Dan a rămas singur în studioul televiziunii pentru a răspunde întrebărilor jurnaliștilor.

Absența lui Simion a fost precedată de un conflict cu reprezentanții Digi24, care încercaseră să stabilească detaliile participării sale la dezbatere.

George Simion i-a numit „asasini mediatici” pe jurnaliștii Digi24

Unul dintre cele mai tensionate episoade dintre George Simion și Digi24 s-a petrecut chiar pe 12 mai 2025, în ziua dezbaterii electorale.

Cinci reprezentanți ai televiziunii, printre care membri ai conducerii editoriale, s-au deplasat la biroul parlamentar al liderului AUR, în urma discuțiilor cu echipa acestuia, pentru a clarifica formatul dezbaterii.

Întâlnirea s-a transformat într-o confruntare verbală. Simion le-a reproșat jurnaliștilor că nu sunt echidistanți și că ar urmări să îl dezavantajeze în timpul emisiunii.

Liderul AUR i-a acuzat că se ocupă cu „asasinat mediatic” și a contestat credibilitatea televiziunii.

„Dumneavoastră vreți să mă chemați la Digi24 să mă umiliți, să vă fac și rating în plus, spunând că este jurnalism echidistant ceea ce faceți? Ar trebui să vă fie rușine!”, le-a spus Simion reprezentanților televiziunii.

Conflictul nu s-a încheiat aici. În timp ce dezbaterea electorală de la Digi24 începuse deja, iar Nicușor Dan se afla în studio, George Simion a publicat pe Facebook o înregistrare video editată a discuției cu reprezentanții televiziunii.

Digi24 a susținut că jurnaliștii au fost filmați fără să fie informați și fără să își dea acordul pentru utilizarea imaginilor în materialele electorale.

Incidentul a provocat și o reacție a Consiliului Național al Audiovizualului, care a atras atenția asupra necesității respectării libertății presei și a demnității jurnaliștilor.

În replică, George Simion a acuzat televiziunea că ar fi urmărit să organizeze un spectacol mediatic în locul unei dezbateri corecte, susținând că reprezentanții Digi24 nu i-ar fi oferit condiții echitabile de participare.

Scandal și îmbrânceli la sediul Digi24, în 2022. A fost chemată poliția

Conflictul dintre George Simion și Digi24 este însă mult mai vechi decât campania prezidențială din 2025.

În seara zilei de 18 mai 2022, liderul AUR a încercat să intre în sediul televiziunii, fără să fie invitat, pentru a-i cere dreptul la replică ministrului Energiei de la acea vreme, Virgil Popescu.

Acesta afirmase, într-o emisiune difuzată de Digi24, că AUR urmărește interesele Rusiei, declarație care a provocat reacția lui Simion.

Potrivit relatărilor publicate atunci de Libertatea,  liderul AUR a încercat să pătrundă în sediul televiziunii, intrând în conflict cu agenții de pază.

Au urmat momente tensionate și îmbrânceli, iar angajații postului au chemat poliția.

În timpul incidentului, președintele AUR a lansat acuzații grave la adresa televiziunii, sugerând că aceasta ar fi controlată de serviciile de informații.

„Autoritățile statului sunt la dispoziția Digi24. Aici e UM Digi24. E sediul SRI”, a afirmat atunci Simion, fără să prezinte dovezi în sprijinul acuzațiilor.

Episodul a fost transmis inclusiv pe rețelele sociale și a devenit unul dintre cele mai cunoscute conflicte publice dintre liderul AUR și postul de televiziune.

Ani de critici și acuzații la adresa Digi24

De-a lungul timpului, George Simion a acuzat în mod repetat Digi24 de partizanat politic, de lipsă de echidistanță și de promovarea unor poziții ostile AUR.

În 2022, într-o campanie online prin care AUR își îndemna susținătorii să nominalizeze instituții media considerate de partid drept toxice sau lipsite de credibilitate, Simion a indicat inclusiv Digi24.

Criticile au continuat în campania prezidențială din 2025, când liderul AUR a pus sub semnul întrebării imparțialitatea jurnaliștilor și a susținut că participarea sa la dezbaterile postului l-ar dezavantaja.

De cealaltă parte, Digi24 a respins acuzațiile privind lipsa de echidistanță și a afirmat că formatul propus pentru dezbaterea prezidențială garanta întrebări identice și condiții egale pentru ambii candidați.

După un an și jumătate de la ultimul interviu, un scandal cu reprezentanții conducerii editoriale și o dezbatere prezidențială boicotată, liderul AUR a acceptat din nou să răspundă întrebărilor jurnaliștilor televiziunii pe care o criticase în repetate rânduri.

Articolul conține imagini ilustrative modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

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