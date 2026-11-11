Ilie Bolojan anunță condiția esențială pentru construcția unui nou pol de dreapta: „oameni competenți și profesioniști”. Așa că l-a adus pe Ludovic Orban înapoi în PNL

Liderul Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a publicat, în seara zilei de miercuri, 11 noiembrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care vorbește despre noua mutare a formațiunii politice pe care o conduce, prin care, după aproape cinci ani, Ludovic Orban revine alături de liberali. Reacția vine în contextul în care, la prânz, cei doi foști premieri au anunțat că a fost demarată procedura prin care, la începutul lunii decembrie, partidul Forța Dreptei, condus de Orban, urmează să fie absorbit de PNL. Bolojan afirmă că întoarcerea lui Ludovic Orban „acasă” reprezintă un răspuns al mobilizării forțelor politice care își propun să țină piept „axei PSD-AUR”. Totodată, fostul prim-ministru susține că noul pol politic de dreapta – care nu este construit „doar pentru a câștiga alegeri” – va fi format din oameni „competenți și profesioniști”, care să contribuie decsisiv la reformele de care România are nevoie.

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„PSD și AUR colaborează ca o axă politică veritabilă” / „Avem obligația să adunăm toate forțele politice”

„M-am întâlnit astăzi cu Ludovic Orban, după decizia Forței Dreptei de a decide, la rândul său, fuziunea prin absorbție cu Partidul Național Liberal. Este un prim pas în construcția unei alternative politice capabile să modernizeze țara noastră, pe care PNL și-a asumat-o.

România are nevoie de reforme pentru a se dezvolta. Are nevoie de un stat care să cheltuiască responsabil banii publici, să ofere servicii mai bune cetățenilor și să pună capăt privilegiilor plătite din munca românilor. Am văzut însă că, atunci când reformele ajung la privilegii, apare și rezistența celor care vor să păstreze lucrurile așa cum sunt.

PSD și AUR au demonstrat că, dincolo de declarațiile publice și de aparentele conflicte dintre ele, colaborează ca o axă politică veritabilă. În fața axei PSD-AUR, avem obligația să adunăm toate forțele politice și toate energiile din societate care vor modernizarea României”, a scris Ilie Bolojan în postarea publicată pe Facebook.

„Nu construim un pol politic doar pentru a câștiga alegeri”

„Nu este suficient să reunim partide. Trebuie să aducem împreună oamenii competenți, profesioniștii, organizațiile și cetățenii care cred că România poate fi condusă mai bine și care sunt dispuși să contribuie la această schimbare.

Le mulțumesc lui Ludovic Orban și colegilor din Forța Dreptei pentru decizia luată. Nu construim un pol politic doar pentru a câștiga alegeri. Îl construim pentru a avea forța de a face reformele de care România are nevoie.

Dacă cei care apără privilegiile știu să se unească, cei care vor să le elimine nu își pot permite să rămână dezbinați”, a mai explicat liderul PNL.