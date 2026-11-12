Vremea la extreme. ANM anunță cod portocaliu de ploi torențiale și temperaturi de vară în noiembrie. Unde se vor înregistra, astăzi, chiar și 27 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben, valabilă până în această seară, la ora 22.00. Vor fi ploi însemnate cantitativ în Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. Se vor acumula cantități de apă de 25…50 l/mp. Izolat vor fi peste 60 l/mp în zona montană.



Rămâne valabilă și informarea meteorologică emisă de ANM, până în data de 13 noiembrie la ora 22.00. Vor fi ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

UPDATE – La ora 10:00, ANM a emis și un cod portocaliu, valabil până în data de 14 noiembrie, la ora 20. Dacă astăzi și mâine vor fi temperaturi de vară, care ajung până la 27 de grade, urmează o răcire a vremii.

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În zona Munților Apuseni vor fi perioade cu ploi torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50…80 l/mp, și izolat în jurul a 90 l/mp.

Cod galben – Vor fi ploi moderate cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării. Cantitățile de apă vor fi în general de 30…60 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, iar vineri (13 noiembrie) în vestul, nordul, centrul și estul teritoriului. Vor fi viteze în general de 40…60 km/h. La altitudini mari rafalele vor depăși 70…90 km/h.

Vremea, încălzire accentuată

Vremea va continua să se încălzească, devenind deosebit de caldă în centru, sudul și estul țării.

La munte vor fi rafale de 70…90 km/h. Pe creste, temporar, vântul va sufla cu peste 100 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 13…14 grade în nord-vest și 27 de grade pe alocuri în sud. Cele minime vor fi cuprinse între -2 și 11 grade, cu cele mai mari valori pe litoral.

Cerul va avea înnorări și va ploua ziua în regiunile sud-vestice, vestice, nordice și nord-estice precum și în centrul țării și pe alocuri în rest. Noaptea cu precădere în cele din jumătatea sud-estică a teritoriului. Ploile vor avea caracter de aversă. Mai ales în Banat, Crișana și Transilvania vor fi însoțite de descărcări electrice.

ANM, prognoză specială pentru București. Mâine vor fi 25 de grade Celsius

ANM a emis și o prognoză specială pentru București.

Vremea se va încălzi , anunță meteorologii.

, anunță meteorologii. Cerul va avea înnorări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat.

Vineri, vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va avea înnorări și spre finalul intervalului vor fi posibile ploi slabe (cantități de apă în jur de 1 l/mp).