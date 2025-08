George Simion, despre călătoriile lunare: „Luna trecută am bătut toate recordurile, pentru că am venit special ca să votez la moțiune”

George Simion a precizat, în emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, cât de mult călătorește lunar. Liderul partidului AUR a susținut că a înregistrat un record, săptămâna trecută, când a revenit în România pentru a vota la moțiune. Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.

„Pentru că telespectatorii mei, în primul rând, mă bombardau cu întrebări: «dar de ce nu îl invitați pe George Simion?», «dar de ce nu vine George Simion?», asta cam din 18 mai încoace. Le-am zis că omul este ocupat, aleargă în Varșovia, la inundații, în șapte mii de locuri. Acum, ca să vorbim așa, din punct de vedere tehnic, câți kilometri faceți pe lună sau cât zburați cu avionul? Că este clar că sunteți singurul politician precum «argintul viu»”, a precizat Dan Diaconescu.

„Între minim 3.000 – 4.000 de kilometri pe lună și nu știu câți kilometri sunt România – America, dar luna trecută am bătut toate recordurile, pentru că am venit special ca să votez la moțiune. Eram la un eveniment al republicanilor americani și au pus moțiunea luni, în loc să voteze joi, cum era normal. Am venit special din America. Am votat la moțiune, am stat 3 ore și m-am dus înapoi. Am mai stat 24 de ore și iarăși m-am întors, că aveam o tăiere de moț și un botez”, a spus George Simion.

„În 5 zile, m-am dus de 4 ori România – America”, a mai spus liderul AUR.

„Deci navetistul numărul 1 din politica română”, a spus Dan Diaconescu.

„Toată lumea se întreabă cum de reușesc să ajung. Îmi propun să ajung și ajung”, a mai spus politicianul.

