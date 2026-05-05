George Simion: „Dragi români, ați vrut apă, hrană, energie! Ați primit taxe, război, sărăcie!”

George Simion a ținut un discurs dur la adresa lui Ilie Bolojan, marți, în Parlament, înaintea votului asupra moțiunii de cenzură. Liderul AUR a punctat că românii și-au dorit hrană, apă și energie, dar au primit doar taxe, război și sărăcie.

Liderul AUR a punctat că Nicușor Dan a ales să îl sacrifice pe ”loialul tovarăș de drum”. Simion a menționat că, din păcate, o coaliție care spunea că este proeuropeană și se baza doar pe trădare.

”Doamnelor și domnilor, astăzi, pe lângă votarea unei moțiuni de cenzură, procedeu total democratic, în ciuda vocilor pe care le-am auzit în spațiul public în ultimele zile, probabil din partea acelorași oameni care au anulat alegerile în 2024 și înfulecau cu nesaț sarmale la Palatul Cotroceni, care acum doar și-au schimbat idolul, vreau să vă spun că astăzi se mai întâmplă ceva în Palatul Parlamentului. Are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan. Și imaginea este una neagră: deznădejde, dezbinare și sărăcie.

Din păcate, pe lângă aceste lucruri, Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încâlcită. Dragii români, n-a fost ușor, a fost Nicușor.

Din păcate, o coaliție care spunea că este proeuropeană și se baza doar pe trădare, cum s-a întâmplat în ultimii 35 de ani, astăzi cere capul lui Moțoc și crede că noi toți de aici, din această sală, suntem trădători. Am primit zeci de telefoane. Sunt colegi din opoziție care au fost surprinși de atenția care le-a fost acordată. Au fost chemați la mese, li s-a întins mâna, li s-a zâmbit și li s-a explicat cum nu trebuie să voteze moțiunea, că voința poporului român este alta.

Nu, dragi români, noi am auzit vocea românilor și, domnule Bolojan, noi o să facem în continuare ceea ce vor românii de la noi, iar mesajul nostru este clar: noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători”, a declarat Simion.

De altfel, liderul AUR a declarat că este timpul pentru reconciliere națională, pentru speranță și pentru viitor.

”Ați avut timp 10 luni la dispoziție să tăiați privilegiile și nu le-ați tăiat. În schimb, ați luat de la mame, de la veterani, de la pensionari, de la categoriile vulnerabile. De aceea trebuie să plecați acasă.

Dragi români, mulți dintre voi ați susținut și v-ați dorit apă, hrană, energie. Ați primit, în ultimul an și în ultimii ani, din partea celor care se pretind proeuropeni: taxe, război, sărăcie.

Este timpul ca, prin votul de astăzi din Parlament, vocea românilor să se audă și noi vom face în continuare ceea ce este corect pentru români. Nu putem trăi cu iluzia că aceiași oameni pot genera rezultate diferite.

Este timpul pentru reconciliere națională, este timpul pentru speranță, este timpul pentru viitor. Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm o guvernare viitoare, ne asumăm să redăm speranța românilor.

România trebuie să meargă înapoi la votul românilor, domnule Bolojan, dacă vreți într-adevăr să fiți reformator: 300 de parlamentari, tăierea banilor pentru partidele politice și două tururi pentru alegerea primarilor și președinților de consilii județene.

Haideți că puteți, dacă vreți”, a declarat Simion.