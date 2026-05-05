Prima pagină » Știri politice » Dragoș Pîslaru: Îl susțin pe Ilie Bolojan pentru că a ales direcția grea, dar corectă: aceea de a face curățenie

Dragoș Pîslaru: Îl susțin pe Ilie Bolojan pentru că a ales direcția grea, dar corectă: aceea de a face curățenie

Dragoș Pîslaru: Îl susțin pe Ilie Bolojan pentru că a ales direcția grea, dar corectă: aceea de a face curățenie
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Dragoș Pîslaru și-a exprimat susținerea pentru premierul Ilie Bolojan, în contextul moțiunii de cenzură depusă de PSD-AUR.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că îl susține pe premierul Ilie Bolojan, subliniind că schimbarea guvernului nu ar rezolva problemele României, ci le-ar agrava. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Pîslaru a evidențiat rezultatele obținute de guvernul condus de Ilie Bolojan în ultimele 10 luni.

Problemele țării nu dispar dacă doar dărâmi un guvern”

Ilie Bolojan a spus în Parlament un adevăr pe care toată România trebuie să îl cunoască:

Problemele țării nu dispar dacă doar dărâmi un guvern. Dimpotrivă, devin mai grele, mai scumpe și mai periculoase.

În zece luni, acest Guvern condus de Ilie Bolojan a redus deficitul, a recâștigat încrederea piețelor, a menținut investiții publice masive, a renegociat PNRR, a plătit datoriile restante către constructori și a început corectarea unor nedreptăți majore, inclusiv în zona pensiilor speciale”, a precizat Dragoș Pîslaru.

Dragoș Pîslaru, în vizorul Sindicatelor Polițiștilor. I se cere demisia imediată. Care sunt motivele

Dragoș Pîslaru, în vizorul Sindicatelor Polițiștilor. I se cere demisia imediată. Care sunt motivele

A ales direcția grea, dar corectă”

De asemenea, Ministrul interimar al Muncii a avertizat că instabilitatea politică poate afecta accesarea fondurilor europene, precizând că România trebuie să atragă miliarde de euro până în august 2026. În final, Dragoș Pîslaru a declarat că îl susține pe Ilie Bolojan pentru alegerea direcției „grea, dar corectă” de reformă.

„Pe tema fondurilor europene, fiecare decizie contează. Fiecare zi de instabilitate înseamnă întârzieri, blocaje și bani pierduți pentru România.

PNRR nu așteaptă după jocuri politice. România mai are miliarde de euro de atras până în august 2026, iar acești bani depind de reforme reale, de decizii asumate și de funcționarea Guvernului.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a aprins lumina în zone în care prea mult timp s-a lucrat în întuneric: finanțe publice, companii de stat, fonduri de rezervă folosite discreționar, proiecte fără acoperire, numiri politice mascate în concursuri. De aici vine, în realitate, marele deranj.

În astfel de momente se vede diferența dintre cei care vor să repare și cei care preferă să prăduiască banul public.

Îl susțin pe Ilie Bolojan pentru că a ales direcția grea, dar corectă: aceea de a face curățenie”, a conchis Dragoș Pîslaru, Ministrul interimar al Muncii.

Recomandarea autorului:

Radu Miruță: „Nu vom permite ca Moscova să conducă țara prin AUR!”

Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: Vreți să vorbim despre banii primiți de Oradea și Bihor? Vreți să vorbim despre aeroportul din Oradea?

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Alexandru Rogobete: „Astăzi am votat așa cum mi-a spus conștiința: pentru recâștigarea dialogului”
16:13
Alexandru Rogobete: „Astăzi am votat așa cum mi-a spus conștiința: pentru recâștigarea dialogului”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
15:58
Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
ALERTĂ Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
15:54
Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
FLASH NEWS Nicoleta Pauliuc, mesaj similar cu cel al lui Cătălin Predoiu: „PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene”
15:47
Nicoleta Pauliuc, mesaj similar cu cel al lui Cătălin Predoiu: „PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene”
FLASH NEWS Toni Neacșu: Predoiu vorbește ca viitorul premier al României
15:19
Toni Neacșu: Predoiu vorbește ca viitorul premier al României
FLASH NEWS Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan după ce moțiunea a trecut: Mi-aş dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluţie
14:44
Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan după ce moțiunea a trecut: Mi-aş dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluţie
Mediafax
Surse: Nicușor Dan nu se va grăbi cu noul premier
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Cimpanzeii, cele mai apropiate rude ale oamenilor, ar putea prezice vremea
EXCLUSIV Rareș Bogdan îl atacă pe Ilie Bolojan la Gândul: „Prea puține investiții /prea puține reforme”
16:25
Rareș Bogdan îl atacă pe Ilie Bolojan la Gândul: „Prea puține investiții /prea puține reforme”
ULTIMA ORĂ Rareș Bogdan anunță un referendum în PNL, pe model PSD, dacă să rămână sau să iasă de la guvernare: „Ar trebui să consultăm măcar forumurile județene”
16:25
Rareș Bogdan anunță un referendum în PNL, pe model PSD, dacă să rămână sau să iasă de la guvernare: „Ar trebui să consultăm măcar forumurile județene”
FLASH NEWS Șeful Pentagonului insistă că armistițiul dintre SUA și Iran nu s-a încheiat. Hegseth către Teheran: „Lăsați navele nevinovate să treacă liber“
16:23
Șeful Pentagonului insistă că armistițiul dintre SUA și Iran nu s-a încheiat. Hegseth către Teheran: „Lăsați navele nevinovate să treacă liber“
REACȚIE Al doilea om în stat, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități”
16:12
Al doilea om în stat, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități”
REACȚIE Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan
16:09
Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan
REACȚIE Thuma, principalul opozant al lui Bolojan din PNL, după răsturnarea guvernului: „PNL nu pleacă nicăieri”
15:53
Thuma, principalul opozant al lui Bolojan din PNL, după răsturnarea guvernului: „PNL nu pleacă nicăieri”

Cele mai noi

Trimite acest link pe