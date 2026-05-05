Dragoș Pîslaru: Îl susțin pe Ilie Bolojan pentru că a ales direcția grea, dar corectă: aceea de a face curățenie

Dragoș Pîslaru și-a exprimat susținerea pentru premierul Ilie Bolojan, în contextul moțiunii de cenzură depusă de PSD-AUR.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că îl susține pe premierul Ilie Bolojan, subliniind că schimbarea guvernului nu ar rezolva problemele României, ci le-ar agrava. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Pîslaru a evidențiat rezultatele obținute de guvernul condus de Ilie Bolojan în ultimele 10 luni.

„ Problemele țării nu dispar dacă doar dărâmi un guvern”

„Ilie Bolojan a spus în Parlament un adevăr pe care toată România trebuie să îl cunoască:

Problemele țării nu dispar dacă doar dărâmi un guvern. Dimpotrivă, devin mai grele, mai scumpe și mai periculoase.

În zece luni, acest Guvern condus de Ilie Bolojan a redus deficitul, a recâștigat încrederea piețelor, a menținut investiții publice masive, a renegociat PNRR, a plătit datoriile restante către constructori și a început corectarea unor nedreptăți majore, inclusiv în zona pensiilor speciale”, a precizat Dragoș Pîslaru.

„ A ales direcția grea, dar corectă”

De asemenea, Ministrul interimar al Muncii a avertizat că instabilitatea politică poate afecta accesarea fondurilor europene, precizând că România trebuie să atragă miliarde de euro până în august 2026. În final, Dragoș Pîslaru a declarat că îl susține pe Ilie Bolojan pentru alegerea direcției „grea, dar corectă” de reformă.

„Pe tema fondurilor europene, fiecare decizie contează. Fiecare zi de instabilitate înseamnă întârzieri, blocaje și bani pierduți pentru România.

PNRR nu așteaptă după jocuri politice. România mai are miliarde de euro de atras până în august 2026, iar acești bani depind de reforme reale, de decizii asumate și de funcționarea Guvernului.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a aprins lumina în zone în care prea mult timp s-a lucrat în întuneric: finanțe publice, companii de stat, fonduri de rezervă folosite discreționar, proiecte fără acoperire, numiri politice mascate în concursuri. De aici vine, în realitate, marele deranj.

În astfel de momente se vede diferența dintre cei care vor să repare și cei care preferă să prăduiască banul public.

Îl susțin pe Ilie Bolojan pentru că a ales direcția grea, dar corectă: aceea de a face curățenie”, a conchis Dragoș Pîslaru, Ministrul interimar al Muncii.

