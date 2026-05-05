Met Gala 2026: Care au fost cele mai extravagante și controversate ținute. Heidi Klum a fost o statuie vie, iar Madonna a venit cu o corabie pe cap

Gala Met, cel mai strălucitor și așteptat eveniment din lumea modei a avut loc noaptea trecută. Vedetele de peste Ocean s-au întrecut, ca de obicei în ținute, care mai de care mai extravagante și îndrăznețe.

Fanii din toată lumea au fost încântați să afle că Beyoncé s-a întors la gala de caritate a Institutului de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă după o absență de zece ani.

Cântăreața a purtat o rochie spectaculoasă, transparentă cu cristale așezate în forma unui schelet. Peste rochie, artista a purtat o haină cu pene și o trenă, pe care a fost nevoie de cinci persoane pentru a o căra. Beyonce a apărut pe treptele de la MET alături de soțul său, rapperul Jay-Z și fiica cea mare a acestora. La doar 14, Blue Ivy Carter a devenit una dintre cele mai discutate prezențe de la Met. Potrivit unei restricții introduse în 2018, accesul persoanelor sub 18 ani la marele eveniment este strict interzis.

Tot alături de fiica sa în vârstă de 17 ani a venit și Nicole Kidman. Actrița a purtat o rochie roșie, dreaptă, cu mâneci lungi și brodată cu paiete și mărgele, semnată Chanel.

Una dintre cele mai extravagante apariții a fost a supermodelului Heidi Klum. Aceasta și-a dus pasiunea pentru costumele spectaculoase de Halloween la Gala Met, unde s-a îmbrăcat ca una dintre numeroasele statui de marmură care împodobesc sălile muzeelor. Practic, s-a transformat într-o statuie vie, care respiră.

Bad Bunny a urmat exemplul lui Heidi Klum cu o altă ținută extrem de extravagantă. Cântărețul în vârstă de 32 de ani purta un machiaj care îl făcea să arate cu cel puțin 30 de ani mai bătrân.

Regina muzicii pop a adoptat un look de vrăjitoare la Gala Met din 2026. Anul acesta, diva a purtat o rochie lungă Saint Laurent din satin și dantelă, completată de o pelerină spectaculoasă din organza translucidă, însoțită de propriul ei „sabat”. Ea și-a completat ținuta cu cizme cu platformă din piele, o perucă neagră lungă și o pălărie veselă, pe care trona o corabie fantomă. Acest look face referire la pictorița suprarealistă Leonora Carrington.

Cântăreața Sabrina Carpenter a adus farmecul Hollywoodului pe covorul de la MET. Tânăra artistă a purtat o rochie făcută din role de film.

Când a fost întrebată de BBC din ce film provine rochia, cântăreața câștigătoare a unui premiu Grammy a strigat: „Sabrina” – clasicul din 1954 cu Audrey Hepburn și Humphrey Bogart.

Actrița Sarah Paulson a purtat o rochie din tul gri și o mască confecționată dintr-o bancnotă de un dolar, care îi ascundea o parte din față.

Georgina Rodríguez, partenera fotbalistului Cristiano Ronaldo a reușit să întoarcă toate privirile într-o rochie verde turcoaz cu voal la Gala Met din 2026. Presa internațională scrie însă că nu ținuta spectaculoasă a captat atenția publicului, ci rozariul din aur alb, perle și diamante pe care îl ținea în mână.

Actrița Blake Lively a ales o creație Versace de arhivă, cu o trenă de 4 metri, pentru revenirea ei la Gala Met din 2026.

Evenimentul anual de la Metropolitan Museum of Art sprijină Costume Institute și a adunat aproximativ 450 de invitați, marcând un nou record financiar. Evenimentul a strâns 42 de milioane de dolari.

