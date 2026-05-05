Prima pagină » Știri externe » Met Gala 2026: Care au fost cele mai extravagante și controversate ținute. Heidi Klum a fost o statuie vie, iar Madonna a venit cu o corabie pe cap

Met Gala 2026: Care au fost cele mai extravagante și controversate ținute. Heidi Klum a fost o statuie vie, iar Madonna a venit cu o corabie pe cap

Met Gala 2026: Care au fost cele mai extravagante și controversate ținute. Heidi Klum a fost o statuie vie, iar Madonna a venit cu o corabie pe cap
Galerie Foto 9
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Gala Met, cel mai strălucitor și așteptat eveniment din lumea modei a avut loc noaptea trecută. Vedetele de peste Ocean s-au întrecut, ca de obicei în ținute, care mai de care mai extravagante și îndrăznețe.

Fanii din toată lumea au fost încântați să afle că Beyoncé s-a întors la gala de caritate a Institutului de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă după o absență de zece ani.

Sursă foto: Mediafax

Cântăreața a purtat o rochie spectaculoasă, transparentă cu cristale așezate în forma unui schelet. Peste rochie, artista a purtat o haină cu pene și o trenă, pe care a fost nevoie de cinci persoane pentru a o căra. Beyonce a apărut pe treptele de la MET alături de soțul său, rapperul Jay-Z și fiica cea mare a acestora. La doar 14, Blue Ivy Carter a devenit una dintre cele mai discutate prezențe de la Met. Potrivit unei restricții introduse în 2018, accesul persoanelor sub 18 ani la marele eveniment este strict interzis.

Sunday Rose Kidman Urban and Nicole Kidman, Sursă foto: Profimedia

Tot alături de fiica sa în vârstă de 17 ani a venit și Nicole Kidman. Actrița a purtat o rochie roșie, dreaptă, cu mâneci lungi și brodată cu paiete și mărgele, semnată Chanel.

Una dintre cele mai extravagante apariții a fost a supermodelului Heidi Klum. Aceasta și-a dus pasiunea pentru costumele spectaculoase de Halloween la Gala Met, unde s-a îmbrăcat ca una dintre numeroasele statui de marmură care împodobesc sălile muzeelor. Practic, s-a transformat într-o statuie vie, care respiră.

Bad Bunny a urmat exemplul lui Heidi Klum cu o altă ținută extrem de extravagantă. Cântărețul în vârstă de 32 de ani purta un machiaj care îl făcea să arate cu cel puțin 30 de ani mai bătrân.

Sursă foto: Profimedia

Regina muzicii pop a adoptat un look de vrăjitoare la Gala Met din 2026. Anul acesta, diva a purtat o rochie lungă Saint Laurent din satin și dantelă, completată de o pelerină spectaculoasă din organza translucidă, însoțită de propriul ei „sabat”. Ea și-a completat ținuta cu cizme cu platformă din piele, o perucă neagră lungă și o pălărie veselă, pe care trona o corabie fantomă. Acest look face referire la pictorița suprarealistă Leonora Carrington.

Cântăreața Sabrina Carpenter a adus farmecul Hollywoodului pe covorul de la MET. Tânăra artistă a purtat o rochie făcută din role de film.

Când a fost întrebată de BBC din ce film provine rochia, cântăreața câștigătoare a unui premiu Grammy a strigat: „Sabrina” – clasicul din 1954 cu Audrey Hepburn și Humphrey Bogart.

Actrița Sarah Paulson a purtat o rochie din tul gri și o mască confecționată dintr-o bancnotă de un dolar, care îi ascundea o parte din față.

Georgina Rodríguez, partenera fotbalistului Cristiano Ronaldo a reușit să întoarcă toate privirile într-o rochie verde turcoaz cu voal la Gala Met din 2026. Presa internațională scrie însă că nu ținuta spectaculoasă a captat atenția publicului, ci rozariul din aur alb, perle și diamante pe care îl ținea în mână. 

Sursă foto: Profimedia

Actrița Blake Lively a ales o creație Versace de arhivă, cu o trenă de 4 metri, pentru revenirea ei la Gala Met din 2026.

Sursă foto: Mediafax

Evenimentul anual de la Metropolitan Museum of Art sprijină Costume Institute și a adunat aproximativ 450 de invitați, marcând un nou record financiar. Evenimentul a strâns 42 de milioane de dolari.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Cele mai spectaculoase ținute de la Gala Premiilor Gopo. „Kontinental ’25”, marele câștigător la categoria film de lungmetraj

Alertă în Galați. Pericol de explozie de la drona rusească. Populația a fost evacuată pe o rază de 200 de metri. Oana Țoiu convoacă Ambasadorul Rusiei la București pentru explicații

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Șeful Pentagonului insistă că armistițiul dintre SUA și Iran nu s-a încheiat. Hegseth către Teheran: „Lăsați navele nevinovate să treacă liber“
16:23
Șeful Pentagonului insistă că armistițiul dintre SUA și Iran nu s-a încheiat. Hegseth către Teheran: „Lăsați navele nevinovate să treacă liber“
FLASH NEWS Încă un pas spre reluarea războiului în Orientul Mijlociu. Donald Trump evită să răspundă dacă armistițiul cu Iranul s-a încheiat: „Nu pot să vă spun”
15:39
Încă un pas spre reluarea războiului în Orientul Mijlociu. Donald Trump evită să răspundă dacă armistițiul cu Iranul s-a încheiat: „Nu pot să vă spun”
FLASH NEWS Cum titrează presa internațională căderea Guvernului Bolojan
15:28
Cum titrează presa internațională căderea Guvernului Bolojan
VIDEO Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a făcut pe Dj-ul înainte de întâlnirea cu Papa la Vatican
14:49
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a făcut pe Dj-ul înainte de întâlnirea cu Papa la Vatican
FLASH NEWS Petrol ieftin, dar cu riscuri mari. Irakul reduce prețul țițeiului pentru cumpărătorii dispuși să treacă prin Strâmtoarea Ormuz
14:45
Petrol ieftin, dar cu riscuri mari. Irakul reduce prețul țițeiului pentru cumpărătorii dispuși să treacă prin Strâmtoarea Ormuz
FLASH NEWS Autoritățile de la Kremlin limitează accesul la internet în Moscova și Sankt Petersburg, înaintea festivităților de Ziua Victoriei
14:33
Autoritățile de la Kremlin limitează accesul la internet în Moscova și Sankt Petersburg, înaintea festivităților de Ziua Victoriei
Mediafax
Surse: Nicușor Dan nu se va grăbi cu noul premier
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Cimpanzeii, cele mai apropiate rude ale oamenilor, ar putea prezice vremea
ULTIMA ORĂ Rareș Bogdan anunță un referendum în PNL, pe model PSD, dacă să rămână sau să iasă de la guvernare: „Ar trebui să consultăm măcar forumurile județene”
16:25
Rareș Bogdan anunță un referendum în PNL, pe model PSD, dacă să rămână sau să iasă de la guvernare: „Ar trebui să consultăm măcar forumurile județene”
FLASH NEWS Alexandru Rogobete: „Astăzi am votat așa cum mi-a spus conștiința: pentru recâștigarea dialogului”
16:13
Alexandru Rogobete: „Astăzi am votat așa cum mi-a spus conștiința: pentru recâștigarea dialogului”
REACȚIE Al doilea om în stat, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități”
16:12
Al doilea om în stat, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități”
REACȚIE Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan
16:09
Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan
FLASH NEWS Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
15:58
Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
ALERTĂ Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
15:54
Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană

Cele mai noi

Trimite acest link pe