Radu Miruță: „Nu vom permite ca Moscova să conducă țara prin AUR!"

Declarație cu ton ridicat în Parlament, în plină dezbatere a moțiunii de cenzură. Radu Miruță, Ministrul interimar al Transporturilor și interimar al Apărării, a lansat un atac frontal la adresa AUR, acuzând formațiunea că ar servi interesele Moscovei.

„Nu vom permite ca în țara asta Moscova să decidă printr-un partid ca AUR încotro să se îndrepte lucrurile”.

Radu Miruță atacă dur AUR

În intervenția sa, deputatul a susținut că direcția promovată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUMiruta: nu vom permite ca Moscova sa conduca tara prin AUR!
) contravine intereselor strategice ale României și valorilor europene asumate.

„Să vorbească la moțiunea de astăzi a PSD și AUR, din partea PSD, un fost secretar general al Guvernului care a aprobat absolut toate măsurile acestui guvern, care a căpușat industria națională de armament prin punerea directorului de cabinet, director acolo, și un ministru al muncii care a plecat dintr-o coaliție, dorind să nu mai muncească când țara avea nevoie, nu este un semnal că țara asta se face bine.

Moțiunea de astăzi nu este despre Ilie Bolojan, oricât de tare ați vrea să vă scuzați dumneavoastră prin asta. Este o confruntare între un vechi mod de a face politică, prin care controlau unii toată puterea instituțiilor statului, fără concurs, fără trageri la răspundere, fără transparență și între alții care aducem selecții în companiile statului, care îi tragem la răspundere pe cei care nu livrează și care îi trimitem la parchet pe cei care încalcă legea. Despre asta e vorba în această moțiune.

„Cei care au condus România în ultimii ani și care astăzi nu mai au direcție și nici voturi încearcă să răstoarne masa cu speranța că, dacă văd farfuriile invers, vor nimeri în dreptul uneia mai bune. 

Însă nu vin și ne spun ce urmează după. Și v-am adus astăzi, în special colegilor de la AUR, o busolă. O busolă, pentru a vă garanta că, atâta timp cât noi, la USR, suntem în acest Parlament, nu vom permite ca țara asta să meargă pe direcția pe care vreți dumneavoastră.

Nu vom permite ca în țara asta Moscova să decidă printr-un partid ca AUR încotro să se îndrepte lucrurile.

Și da, domnule Simion, n-a fost ușor să fie Nicușor, nu-l mai atacați degeaba și nu vă mai legați de dumnealui, încercând să evitați parteneriatul pe care îl faceți astăzi cu PSD, pentru că vă dau o veste. După cum v-ați asociat astăzi cu PSD, degeaba ținti-ți să candidați la președinție, că va fi și mai ușor să pierdeți data viitoare.

Unii dintre dumneavoastră v-ați pierdut de mult această busolă morală și speriați că vă pierdeți influența, încercați nu numai să vă acuzați unii pe alții de predare națională ceata, nu să mă acuzați și pe mine fără fapte, fără dovezi, fără niciun fel de document.”

