Tensiuni la votul pe moțiunea de cenzură Bolojan. “Unde este prezent? Să îl vedem”

În urmă cu puțin timp a început să fie strigată lista de prezență în Plenul Reunit al Parlamentului României. Strigarea prezenței parlamentarilor a fost și ea marcată de un moment de tensiune. La votul pentru moțiunea de cenzură, la unul dintre numele strigate în plen ar fi răspuns o altă persoană.

În urmă cu circa un sfert de oră a început strigarea prezenței parlamentarilor la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan. A existat un moment de tensiune în plen, atunci când a fost strigat numele lui Băișanu Ștefan Alexandru. Apoi, s-a auzit un murmur din plen pentru câteva secunde.

“Unde este prezent? Să îl vedem. Nu mai spuneți „prezent” dacă nu sunteți vizat. Absent!”, a fost reacția din plen. Apoi a continuat strigarea listei de prezență. La votul din plen iau parte peste 400 de parlamentari.

Cu două ore înainte de votul din Parlament asupra moțiunii de cenzură, premierul Ilie Bolojan a luat parte la o ședință extraordinară de Guvern, care s-a ținut în format hibrid. Vezi AICI ce s-a discutat.

În urmă cu doar câteva minute a început votul moțiunii împotriva Guvernului Bolojan. GÂNDUL publică AICI toate informațiile și detaliile din plen. Ședința poate fi urmărită LIVE pe Youtube GÂNDUL.

Autorul recomandă: