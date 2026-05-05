Ponta: „O să treacă și moțiunea de cenzură de azi. Și Guvernul «Bolojan» o să fie demis”

Fost premier, Victor Ponta este de părere că moțiunea de cenzură va fi votată în Parlament. „Și Guvernul «Bolojan» o să fie demis”, scrie ex-președintele PSD.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Ponta arată adevărata miză: ce se va întâmpla în România după plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria.

Ponta: „Nu cred deloc că Bolojan e «marele rău»”

Ponta face o comparație cu Guvernul Ungureanu, demis tot prin moțiune de cenzură.

„Ceea ce este, însă, important este ce urmează. Nu cred deloc că Bolojan e «marele rău» – așa cum nu am crezut nici atunci că era Mihai Răzvan Ungureanu. Problema esențială era «mecanismul» ilegitim și antiromânesc care îl luase ostatic pe MRU (acum pe Bolojan) și, prin el, Guvernul României!

Acesta bătălie cu cei care ne spun mereu că romanii sunt hoti, lenesi, prosti și ca ei vor mereu sa ne reformeze si sa ne «salveze» vânzându-ne strainilor nu o sa se încheie niciodată! Cei care îi sustin din afara Țării au câștigat doar din 2015 pana azi 1.000 de miliarde de lei (200 de miliarde de euro) – doar in ultima saptamana au primit 10 miliarde de euro de la Ministrul USR al Apărării, prin contracte care azi de dimineata la ora 9 au fost «secretizate» de Guvern! Miza este enorma – si batalia nu este niciodata castigata definitiv!

După moțiunea din 2012, România și-a revenit economic și social. Românii și-au primit drepturile legitime, iar direcția în care a mers țara a fost cea corectă. Abia în noiembrie 2015 «mecanismul», profitând cinic și ticălos de tragedia de la „Colectiv”, a revenit la butoane!

Important este ca, de mâine, să știm că mergem din nou într-o direcție corectă pentru România și pentru români și că reprezentanții «mecanismului antiromânesc» rămân fără pârghiile prin care azi încearcă iar să vândă și să subjuge țara!

Doamne ajută să avem din nou această șansă, ca în 2012!”, a scris pe Facebook Victor Ponta.

