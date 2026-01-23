George Simion, mesaj neașteptat: „Marș la Moscova!”

Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj-manifest pe social-media, ca un gest de revoltă împotriva acuzațiilor care i s-au adus de-a lungul timpul, din cauza ideilor exprimate în spațiul public.

„MARȘ LA MOSCOVA!

Nu l-ai votat pe Nicușor? Marș la Moscova!

Ai păreri proprii? Marș la Moscova!

Îți iubești țara? Marș la Moscova!

Vrei libertate? Marș la Moscova!

Vrei taxe mici? Marș la Moscova!

Nu accepți anularea alegerilor? Marș la Moscova!

Ai opinii diferite de Propagandă? Marș la Moscova!

Te opui CCR format din PSD PNL UDMR USR? Marș la Moscova!

O contești pe Ursula von der Leyen? Marș la Moscova!

Îți place Donald Trump? Marș la Moscova!

Ești creștin? Marș la Moscova!

Vrei să protestezi? Marș la Moscova!

Îți plac Mircea Eliade și Mihai Eminescu? Marș la Moscova!

Când ne trezim oare?” , a precizat George Simion.