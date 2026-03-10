Prima pagină » Știri politice » USR a refuzat să voteze proiectul „Anul Ilie Năstase”. Parlamentarii lui Fritz, singurii care nu au votat: „Mi se pare cumplit de deplasat”

10 mart. 2026, 16:10, Știri politice
Un proiect de lege care propune declararea anului 2027 drept „Anul Ilie Năstase” a trecut de comisiile de specialitate din Camera Deputaților, însă fără susținerea USR. Parlamentarii formațiunii conduse de Dominic Fritz au fost singurii care nu au votat inițiativa legislativă.

Proiectul a primit 44 de voturi „pentru” în ședința comună a Comisiei pentru Tineret și Sport și a Comisiei pentru Administrație Publică. Niciun deputat nu a votat împotrivă, însă trei parlamentari USR s-au abținut: Radu Mihaiu, Cristian Brian și Vlad-Ioan Șendroiu. Alți membri ai partidului au părăsit ședința înainte de vot.

Legea prevede ca anul 2027 să fie dedicat fostului mare tenismen Ilie Năstase, iar autoritățile centrale și locale să poată organiza evenimente sportive, educaționale și culturale dedicate carierei sale.

Critici din partea USR: „Nu trebuie încurajat cultul personalității”

Cu toate că deputatul USR Bogdan Rodeanu este vicepreşedintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, a spus pentru Gândul că nu este de acord cu astfel de inițiative, pe care le consideră exagerate.

„Mi se pare cumplit de deplasat. Una e să vorbim despre performanțe sportive și alta e să vorbim de curriculum social. Nici eu n-aș fi de acord. Nu aș încuraja, sincer, acest cult al personalității”, a afirmat Rodeanu.

Și alți parlamentari USR au criticat utilitatea proiectului. Radu Mihaiu a explicat că se abține în mod constant de la inițiative legislative care declară „zile” sau „ani” dedicate unor personalități sau evenimente, argumentând că acestea pot genera cheltuieli publice fără un impact real.

Andrei Gușă: „Ilie Năstase, o personalitate sportivă de prim rang”

Deputatul Andrei Gușă, parlamentar AUR și unul dintre semnatarii inițiativei, a anunțat adoptarea proiectului în comisie printr-o postare publică.

„Proiectul de lege privind instituirea anului 2027 ca Anul «Ilie Năstase», semnat de deputatul AUR Andrei Gușă, a primit luni vot favorabil în comisie. USR s-a abținut”, a transmis acesta.

În același mesaj, Gușă a subliniat importanța simbolică a fostului lider mondial din tenis.

„Românul Ilie Năstase este, incontestabil, o personalitate sportivă internațională de prim rang în galeria exclusivistă a performerilor care au marcat și revoluționat sportul și societatea la nivel global, printr-o carieră care a reprezentat în mod inegalabil România și ale cărei implicații transcend atât deceniile, cât și granițele sportului. Un veritabil ambasador activ al României și un reper al diplomației sportive românești încă din anii grei ai comunismului”, scrie Gușă.

Urmează votul final

Proiectul de lege a trecut deja de Senat și urmează să fie votat și în plenul Camerei Deputaților, care este for decizional. Dacă va fi adoptată, legea ar permite organizarea unor programe și manifestări oficiale dedicate carierei lui Ilie Năstase.

