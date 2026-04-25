Liderul AUR, George Simion, a declarat, sâmbătă, că problema locuințelor în marile orașe europene „a scăpat de sub control”, costul vieții a ajuns de nesuportat, de aceea, în timpul campaniei electorale de anul trecut a venit cu o propunere de locuințe la prețuri accesibile, propunere care a fost „luată în derâdere” din cauza luptei politice.

„Reprezentanții AUR, membri ai grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, au prezentat, în cadrul conferinței privind strategia europeană de rezolvare a crizei locuințelor, organizată de europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu, un plan concret pentru ieșirea din impas, propunând locuințe accesibile, reducerea birocrației, sprijin pentru tineri și menținerea controlului național asupra politicilor de locuire”, transmite, sâmbătă, AUR, într-un comunicat de presă.

„În acest context, președintele AUR și vicepreședinte ECR George Simion a arătat că problema locuințelor a scăpat de sub control în marile orașe europene, unde costul vieții a crescut, iar familiile tinere nu mai au acces la locuințe”, se menționează în comunicat.

Președintele AUR a arătat că în marile metropole „costul vieții a ajuns de nesuportat, viața în sine devine din ce în ce mai complicată pentru cetățenii europeni”.

„Din păcate, în acest moment, în marile orașe nu există soluții realizabile pentru a ne transforma viața mai ușoară. De aceea, în timpul campaniei electorale de anul trecut am venit cu o propunere de locuințe la prețuri accesibile, locuințe de 50 până la 60 de metri pătrați. Acest plan a fost luat în derâdere, acest plan a fost dus în desuet, din cauza luptei politice. La câteva luni după, vedem că această problemă este în atenția Comisiei Europene, care și-a modificat unul dintre portofolii exact pentru a redresa problema”, a afirmat Simion.

El a subliniat că fără un plan național și coordonare europeană, situația nu poate fi rezolvată de autoritățile locale.

„Orice nume ar purta primarul Bucureștiului (…) nu poate rezolva de unul singur, fără un plan național, această problemă. Nu poate rezolva problema poluării, nu poate rezolva problema sistematizării traficului, nu ne poate face viața mai ușoară dacă nu există un plan național și un plan european”, a afirmat el.

