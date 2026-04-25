Accesul limitat la locuințe în Europa a declanșat o criză care ia amploare, mai ales în rândul tinerilor. Reprezentanții AUR, membri ai grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, au prezentat un plan concret pentru problema locuințelor, care a scăpat de sub control în marile orașe europene, unde costul vieții a crescut, iar familiile tinere nu mai au acces la locuințe.
„Costul vieții în marile metropole a ajuns de nesuportat, viața în sine devine din ce în ce mai complicată pentru cetățenii europeni și, din păcate, în acest moment, în marile orașe nu există soluții realizabile pentru a ne transforma viața mai ușoară. De aceea, în timpul campaniei electorale de anul trecut am venit cu o propunere de locuințe la prețuri accesibile, locuințe de 50 până la 60 de metri pătrați.
Acest plan a fost luat în derâdere din cauza luptei politice. (…) La câteva luni după, vedem că această problemă este în atenția Comisiei Europene, care și-a modificat unul dintre portofolii exact pentru a redresa problema”, a declarat George Simion.
În opinia lui Simion, fără un plan național și coordonare europeană, situația nu poate fi rezolvată de autoritățile locale.
Europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu a pus accent pe tratarea crizei ca prioritate și pe menținerea deciziei la nivel național.
În cadrul conferinței, Georgiana Teodorescu a prezentat măsurile susținute la nivel european pentru deblocarea construcțiilor și utilizarea eficientă a resurselor publice.
„Am cerut și s-a inclus în raportul final simplificarea birocrației, accelerarea autorizațiilor de construire. (…) Un alt lucru pe care l-am introdus noi a fost necesitatea de a se folosi mai eficient clădirile publice abandonate sau neutilizate, precum și terenurile publice”, a afirmat aceasta.
Georgiana Teodorescu a detaliat soluțiile pentru sprijinirea tinerilor și familiilor, inclusiv prin facilități de finanțare și programe dedicate de locuințe accesibile.
