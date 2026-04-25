Prima pagină » Actualitate » Bruxelles-ul admite că există o criză a locuințelor. Ce propune AUR pentru simplificarea accesului tinerilor la case mai ieftine

Accesul limitat la locuințe în Europa a declanșat o criză care ia amploare, mai ales în rândul tinerilor. Reprezentanții AUR, membri ai grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, au prezentat un plan concret pentru problema locuințelor, care a scăpat de sub control în marile orașe europene, unde costul vieții a crescut, iar familiile tinere nu mai au acces la locuințe.

  • În cadrul conferinței privind strategia europeană de rezolvare a crizei locuințelor, organizată de europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu, președintele AUR și vicepreședinte ECR George Simion a propus măsuri concrete care să faciliteze accesul la locuințe accesibile.
  • Este vorba de reducerea birocrației, sprijin de stat pentru tineri și menținerea controlului național asupra politicilor de locuire.

Comisia Europeană admite criza locuințelor și schimbă strategia

„Costul vieții în marile metropole a ajuns de nesuportat, viața în sine devine din ce în ce mai complicată pentru cetățenii europeni și, din păcate, în acest moment, în marile orașe nu există soluții realizabile pentru a ne transforma viața mai ușoară. De aceea, în timpul campaniei electorale de anul trecut am venit cu o propunere de locuințe la prețuri accesibile, locuințe de 50 până la 60 de metri pătrați.

Acest plan a fost luat în derâdere din cauza luptei politice. (…) La câteva luni după, vedem că această problemă este în atenția Comisiei Europene, care și-a modificat unul dintre portofolii exact pentru a redresa problema”, a declarat George Simion.

În opinia lui Simion, fără un plan național și coordonare europeană, situația nu poate fi rezolvată de autoritățile locale.

AUR propune menținerea deciziei la nivel național, nu la nivelul UE

Europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu a pus accent pe tratarea crizei ca prioritate și pe menținerea deciziei la nivel național.

În cadrul conferinței, Georgiana Teodorescu a prezentat măsurile susținute la nivel european pentru deblocarea construcțiilor și utilizarea eficientă a resurselor publice.

„Am cerut și s-a inclus în raportul final simplificarea birocrației, accelerarea autorizațiilor de construire. (…) Un alt lucru pe care l-am introdus noi a fost necesitatea de a se folosi mai eficient clădirile publice abandonate sau neutilizate, precum și terenurile publice”, a afirmat aceasta.

Georgiana Teodorescu a detaliat soluțiile pentru sprijinirea tinerilor și familiilor, inclusiv prin facilități de finanțare și programe dedicate de locuințe accesibile.

Cele mai noi

Trimite acest link pe