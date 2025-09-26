George Simion și-ar fi parcat Dusterul Camerei Deputaților pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități

La Timișoara, George Simion, președintele AUR, a ajuns cu un Duster al Camerei Deputaților și l-a parcat pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități, potrivit publicației locale Articulat.ro. În timp ce liderul partidului își rezolva câteva chestiuni legate de activitatea politică, mașina a rămas pe locul rezervat celor cu handicap.

Potrivit sursei citate, vizita liderului AUR ar fi fost ținută departe de ochii curioșilor. Totuși, imaginile arată că Dusterul cu numărul de înmatriculare B 06 JXC a stat zeci de minute pe locul destinat persoanelor cu dizabilități.

Vehiculul cu care Simion a venit este înmatriculat pe Camera Deputaților și întreținut din bani publici, potrivit Articulat.ro. În mod normal, mașina este condusă de un șofer, fiind folosită de liderul AUR pentru vizita la Timișoara.

Dusterul a rămas pe loc până când Simion s-a întors, însoțit de un reprezentant al filialei locale AUR, Mihai-Bogdan Negoescu. Jurnaliștii locali au surprins momentul, iar liderul AUR stătea lângă mașină, la câțiva pași de semnul cu simbolul parcatului interzis cu excepția persoanelor cu handicap.

Sursa FOTO/VIDEO: Articulat.ro

