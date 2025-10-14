Prima pagină » Știri politice » Georgescu, mesaj devastator pentru Bolojan: Am văzut comportamentul trădător și slugarnic al premierului Bolojan în fața lui Orban

Georgescu, mesaj devastator pentru Bolojan: Am văzut comportamentul trădător și slugarnic al premierului Bolojan în fața lui Orban

14 oct. 2025, 10:43, Știri politice
Călin Georgescu se prezintă din nou în fața polițiștilor de la secția de poliție din Buftea, în cadrul măsurii preventive de control judiciar. Fostul candidat la prezidențiale este așteptat de aproximativ 200 de oameni.

UPDATE Georgescu: „Țara asta e condusă de o șleahtă de prefăcuți”

Imediat ce a semnat controlul judiciar, Călin Georgescu a făcut şi câteva declaraţii.

„Vericalitatea nu este negociabilă, familia, țara și credința nu sunt negociabile”, a declarat Georgescu.

Fostul candidat pentru fotoliul de la Cotroceni a atacat comportamentul premierului Ilie Bolojan în relația cu Viktor Orban.

„Am văzut și eu acest comportament trădător și slugarnic al premierului Ilie Bolojan în fața și în prezența premierului Ungariei, Viktor Orban. Este exact cum, pe vremuri, iobagii își plecau capul când veneau grofii să culeagă dijma. Este o umilință fără margini adresată poporului român și istoriei poporului român. Consider că este o umilință a umilinței și, sincer, nu știu cum de nu-l doare capul de cât a stat cu el plecat”, a precizat fostul candidat la prezidențiale.

UPDATE Călin Georgescu a ajuns la sediul poliției din Buftea

Călin Georgescu a ajuns marți dimineață la sediul poliției din Buftea. Acesta a fost întâmpinat cu căldură de susținători.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Călin Georgescu este aşteptat deja de aproape 200 de susținători, din toată ţara, în faţa sediului Poliţiei Buftea.

Mai mulți susținători ai lui Georgescu au blocat strada în zona secției de poliție din Buftea. 

„Călin, te iubim!”, „Pentru dreptate, trebuie unitate”, „Unitate Națională”, scandează aceștia.

La sfârşitul lui octombrie, Călin Georgescu va afla dacă i se va prelungi măsura privativă a controlului judiciar cu alte 60 de zile sau va fi trimis în judecată.

