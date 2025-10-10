Milionarul american care l-a susținut pe Călin Georgescu vrea să facă un aeroport în București. Investiția, 2,5 mld. euro

Douglas Anderson, investitor american cunoscut pentru sprijinul acordat lui Călin Georgescu a anunțat public că este implicat într-un proiect de construire a unui nou aeroport în București.

„Recent, am intrat în conducerea unei companii din România care se află în procesul de a construi un aeroport în București”, a afirmat omul de afaceri într-un interviu difuzat la Job TV.

Proiect de 2,5 milioane de Euro

Investiția ar urma să aibă o valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro și să genereze peste 50.000 de noi locuri de muncă în Capitală. Milionarul spune că noul aeroport ar putea să fie primul din lume unde se va putea face plata cu criptomonede.

„Această soluție va schimba totul, deblocând miliarde și miliarde. Pot să anunț că am primit autorizație din partea conducerii aeroportului pentru a transmite că Miraclepay va fi integrat în noul aeroport, devenind primul aeroport care să susțină plata cu criptomonede, o premieră mondială”, a mai spus Anderson.

Primăria Sectorului 4 neagă existența colaborării

Autoritățile locale au reacționat imediat, respingând ferm informațiile făcute publice de Douglas Anderson. Reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au transmis pentru Digi24 că nu au avut niciun contact cu investitorul american, nici cu firmele menționate în articolul din International Airport Review.

Proiectul „Aeroportul București Sud”, aflat deocamdată doar în stadiul de concept, este planificat pentru zona Adunații Copăceni. Primarul Daniel Băluță declara în luna iulie că a fost finalizat studiul de oportunitate și că administrația locală este în proces de identificare a partenerilor care ar putea sprijini dezvoltarea proiectului.

Milionarul, asociat cu Călin Georgescu

Anderson a povestit că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în perioada 2014–2015, la Viena, iar ulterior a sprijinit public campania sa politică, fiind prezent inclusiv la mitinguri. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora ar fi contactat influenceri români cărora le-ar fi promis vize pentru SUA, însă ulterior acesta a negat toate acuzațiile.

De asemenea, presa internațională a semnalat că Douglas Anderson a colaborat în trecut cu un fost oficial de la Kremlin, detaliu care alimentează suspiciunile privind posibile conexiuni cu Rusia.

