09 oct. 2025, 07:00, Știri politice
Încă o lecție de democrație de la Maia Sandu. Un partid care a intrat în Parlament riscă să fie exclus pentru că a fost susținut de George Simion / „Asta în timp ce PAS a fost sprijinit pe Nicușor Dan”

George Simion, persona non grata în Moldova, este unul dintre motivele pentru care Partidul Democrația Acasă (PPDA) ar putea fi scos din Parlamentul de la Chișinău. După alegerile parlamentare din Republica Moldova, Comisia Electorală a cerut informatii la SIS despre liderul AUR. Mandatele PPDA depind, acum, de pixul Curții Constituționale. Vasile Costiuc, liderul PPDA, a vorbit pentru Gândul despre o dublă măsură și a amintit despre sprijinul „pe față” pe care Nicușor Dan l-a acordat partidului Maiei Sandu.

Codul Electoral spune că în materiale electorale nu pot fi utilizate persoane oficiale străine care afectează regimul constituțional. George Simion, persona non-grata pe teritoriul Republicii Moldova, ar fi susținut formațiunea politică a lui Costiuc. Președintele PPDA a aruncat vina pe PAS, afirmând că a fost sprijinit „pe față” de Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

„George Simion se află pe lista de persoane indezirabile. Comisia a solicitat SIS informații despre condițiile interdicției. SIS a declarat că există informații că persoana respectivă a desfășurat, desfășoară ori intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională, ordinea și securitatea publică a Republicii Moldova”, a declarat Pavel Postica, vicepreședintele CEC, la câteva zile după alegeri.

Motivul invocat este sprijinul pe care ni l-ar fi acordat George Simion, deoarece președintele AUR România ar fi cetățean străin. Asta în timp ce în campania electorală și chiar în ziua alegerilor PAS a fost sprijinit pe față de partenerii lor, Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Ca să nu mai menționez de campania făcută pentru partidul de guvernământ de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz sau președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost replica lui Costiuc, pentru Gândul.

Îndemnul lui Nicușor Dan

Ne întoarcem în timp, în ziua alegerilor, și vedem că Președintele României a avut ceva de spus, un îndemn, mai exact.

Pe 28 septembrie, cu doar câteva ore înainte închiderii urnelor, președintele Nicușor Dan a postat pe rețelele sociale un clip în care îi îndemna pe cetățenii basarabeni să iasă la vot pentru a „înclina balanța spre un parcurs democratic și stabil”.

Postările lui Simion și Costiuc

În acea zi, liderul AUR nu a afișat nicio postare referitoare la scrutinul din Republica Moldova. Pe 28 septembrie, Simion a urcat pe Facebook un clip cu vizita sa din Broșteni, județul Suceava, unde a „verificat casele ridicate de membrii AUR”.

Captură Facebook / George Simion

La rândul său, Vasile Costiuc a a avut două postări în ziua votului, prima, la secția de vot, iar a doua după închiderea urnelor.

Captură Facebook / Vasile Costiuc

 

Captură Facebook / Vasile Costiuc

În duminica alegerilor, însă, Ziarul de Gardă a scris, citând G4media, că „George Simion, șeful partidului AUR din România, a îndemnat cetățenii R. Moldova să voteze pentru partidul condus de Vasile Costiuc”. Se făcea referire la clip cu Simion care ar fi fost publicat pe TikTok de simpatizanții partidului Democrația Acasă „în ziua alegerilor parlamentare”.

Clipul la care se face referire a fost postat pe 26 septembrie, cu două zile înaintea alegerilor.

Captură TikTok

Costiuc a mărturisit că nici el nu a văzut „îndemnurile” lui Simion pentru vot spre PPDA, care ar sta la baza contestațiilor.

„Învinuiri cu ingerință străină… nu mai vrea orbul să vadă implicarea lui Macron și a tuturor liderilor care au venit la Chișinău, până și în campania electorală, și tot au vorbit clar să se voteze cu Maia Sandu și cu partidul ei. Ei fac referință la o declarație a domnului George Simion, că ar fi spus să se voteze „Democrație Acasă”, care nu este publicată nici pe pagina oficială a domnului președinte și nici eu, practic, n-am văzut-o.

Cel mai important este să vedem rezultatul alegerilor din România. Din 29.000 de voturi, 88%, aproape exact, a luat Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din Moldova, atât i-a făcut cadou și Nicușor Dan Maiei Sandu la alegerile parlamentare. Noi am luat 537 de voturi, Partidul „Democrația Acasă”, cu suportul lui George Simion. Partidul Maiei Sandu, PAS, a luat 25.000 în România”, a declarat Costiuc.

Da, știți cum e? După ce invalidează alegerile, nu mai întreabă nimeni. În România au văzut că se poate de anulat alegerile și au zis: „De ce să nu le anulăm și în Republica Moldova, dacă noi suntem mebri NATO, UE și nu ne interesează nimic. D-apoi, la moldoveni, cu atât mai mult, nu o să ridice capul nimeni”.

Ce a reclamat Partidul Maiei Sandu

Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a obținut 5,62% dintre sufragii în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, trecând pargul electoral de 5%. Contestația depusă de PAS vizează un video publicat pe rețelele sociale de George Simion, liderul partidului AUR din România, prin care acesta îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 pentru formațiunea condusă de Vasile Costiuc.

Tot PAS precizează că „George Simion, potrivit deciziei luate de către Serviciul de Informații și Securitate (SIS) într-un dosar care este secretizat, există indicații că persoana respectivă a desfășurat, desfășoară ori intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională, ordinea și securitatea publica a R. Moldova”. 

În consecință, în februarie 2024, SIS a dispus interzicerea accesului acestuia în Republica Moldova pentru încă 5 ani.

