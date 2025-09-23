George Simion acuză guvernarea de la Chișinău că vrea să-l elimine pe Vasile COSTIUC din cursa electorală

Surse politice de la Chișinău susțin că Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, va fi exclus din competiția electorală chiar astăzi, la ora 15:00. Decizia vine pe fondul creșterii în sondaje a formațiunii, care ar fi depășit pragul electoral și amenința monopolul PAS în viitorul Parlament.

Ședința Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău va avea loc marți, de la ora 15.

„Cu privire la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate nr. 7/23184 din 18 septembrie 2025 și cererea Partidului Politic «Democrația Acasă» nr. 7/23188 din 18 septembrie 2025 privind modificarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic «Democrația Acasă» pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025”, se arată în Proiectul ordinii de zi a ședinței CEC.

De menționat că în trecut alte formațiuni au semnalat tentative similare de a fi scoase din joc prin mijloace administrative și presiuni instituționale. Un editorial recent din Gândul amintea că democrația din Republica Moldova este de mult timp viciată de astfel de manevre.

George Simion: „E asta Democrație?”

De asemenea, George Simion, liderul AUR, a scris pe pagina sa de Facebook că guvernarea de la Chișinău pregătește această decizie.

„Guvernul de la Chișinău pregătește scoaterea din cursă a lui Vasile Costiuc/Democratia Acasă. E corect să fie scoși concurenți electorali incomozi din alegeri? E asta Democrație?”, a transmis liderul AUR.

