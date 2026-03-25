Prima pagină » Știri politice » Grindeanu cere o viteză mai mare pentru aplicarea măsurilor privind stabilizarea prețurilor carburanților și energiei: Faceți-vă treaba ca Guvern!

Grindeanu cere o viteză mai mare pentru aplicarea măsurilor privind stabilizarea prețurilor carburanților și energiei: Faceți-vă treaba ca Guvern!

Olga Borșcevschi

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că Ministerul Energiei aşteaptă datele de la Ministerul Finanţelor, pentru a discuta despre reduceri de taxe, în special de acciză şi de a pune în mişcare un mecanism de compensare a creșterii prețurilor la energie și carburanți.

„Astăzi, aşa cum ştiţi, avem acea ordonanţă de guvern legată de energie. Între timp am înţeles că s-a amânat această aprobare, această şedinţă de guvern. Poziţia noastră, aţi văzut-o şi public, cred că trebuie să discutăm şi Ministerul Energiei aşteaptă datele, din ce ştiu eu, de la Ministerul Finanţelor, de a discuta despre reduceri de taxe, în special de acciză şi de a pune în mişcare un mecanism astfel încât să suplineşti din şocul pe care îl ai, odată cu creşterea acestor preţuri”, a spus Grindeanu, la Parlament, după discuţiile cu sindicatele.

Președintele Camerei Deputaților a menţionat că, de dimineaţă, a avut o întâlnire cu marile confederaţii sindicale, foarte bună, în care problema de fond, de început, a fost cea legată de lipsa unui dialog pe care ei l-au semnalat cu guvernul şi pe care s-au angajat că vor încerca să-l repare. El a adăugat că în întâlnire s-au ridicat diverse teme, cele legate de actualitate, pornind de la lucruri care ţin de partea de carburanţi, de energie, de SAFE, legea salarizării, lucruri pe care le vor relua.

Foto: Facebook / Sorin Grindeanu

„Am hotărât să facem întâlniri periodice. Următoarea va fi în săptămâna dintre 20 și 27 aprilie. Săptămâna viitoare o să încerc să am o întâlnire și cu patronatele, astfel încât noi să avem o imagine completă asupra problemelor la zi. O întâlnire foarte bună, o întâlnire din care a reieșit o lipsă de dialog între guvern și sindicate”, a afirmat Grindeanu.

Despre anunţul Executivului, că toate încasările suplimentare obţinute din TVA, ca urmare a scutirii carburanţilor, nu vor rămâne la buget, vor fi introduse într-o schemă de finanţare menită să atenuze impactul creşterii preţurilor, el a subliniat că „lucrurile trebuie să se desfăşoare cu o viteză mai mare”.

„Eu cred că trebuie acele măsuri despre care am discutat şi cu Ministrul Energiei, am discutat şi cu colegii ceilalţi din guvern, care ţin seama de această variabilă, pentru că nu poţi să ştii cum va fi preţul pe o perioadă foarte lungă. E un mecanism pe care, în primul rând, îl pui la punct cu datele care îţi vin dinspre Finanţe. De aceea, ministrul Energiei a propus această schemă, dar input-urile trebuie să vină, evident, dinspre Finanţe, ceea ce a spus guvernul acum, legat de încasările suplimentare, e foarte bine”, a mai spus el.

Grindeanu a criticat ritmul lent al deciziilor și a cerut intervenții rapide din partea Executivului.

„În ceea ce privește carburanții, așa cum bine știți, tot noi – eu – am cerut, în urmă cu două săptămâni, ca Bogdan Ivan să vină în coaliție și să prezinte scenariile. Toți am fost de acord atunci că Guvernul trebuie să adopte o decizie. Ce să faci mai mult decât să le spui: faceți-vă treaba ca Guvern?
Pe mine mă interesează efectele. Guvernul trebuie să iasă din această stare de viteză foarte redusă, să ia decizii, să acționeze. Normal că deciziile nu țin de miniștrii Culturii sau Educației, ci se iau la nivel de premier și Guvern. Pe noi ne interesează să ieșim urgent din această zonă și să luăm decizii similare altor țări. Cu fiecare zi care trece, românii pierd”, a mai spus el.

Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX

FLASH NEWS Diana Buzoianu, în război cu noul director Romsilva. „Nu cred că va livra nicio reformă de bună voie”
16:03
Diana Buzoianu, în război cu noul director Romsilva. „Nu cred că va livra nicio reformă de bună voie”
FLASH NEWS Grindeanu, nemulțumit de partenerii de coaliție: Am văzut „bezele” trimise de reprezentații PNL către AUR. Să spună că nu vor
15:05
Grindeanu, nemulțumit de partenerii de coaliție: Am văzut „bezele” trimise de reprezentații PNL către AUR. Să spună că nu vor
REACȚIE Grindeanu îl atacă pe Bolojan cu ajutorul sindicatelor: Principala nemulțumire este lipsa dialogului real cu premierul
14:07
Grindeanu îl atacă pe Bolojan cu ajutorul sindicatelor: Principala nemulțumire este lipsa dialogului real cu premierul
EVENIMENT 20 de ani de American Spaces în România. Ambasada SUA la București inaugurează expoziția „Founders Museum”
13:16
20 de ani de American Spaces în România. Ambasada SUA la București inaugurează expoziția „Founders Museum”
FLASH NEWS Prima reacție a lui Fritz, după depunerea moțiunii împotriva Dianei Buzoianu. „Sunt supărați pentru că le-a explicat că nu le crește bărbăția dacă țipă și jignesc”
11:00
Prima reacție a lui Fritz, după depunerea moțiunii împotriva Dianei Buzoianu. „Sunt supărați pentru că le-a explicat că nu le crește bărbăția dacă țipă și jignesc”
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru s-a întâlnit la Washington cu preşedintele “American Councils for International Education”. Ce au discutat
08:22
Mirabela Grădinaru s-a întâlnit la Washington cu preşedintele “American Councils for International Education”. Ce au discutat
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Principala companie nucleară a Rusiei avertizează că la o centrală atomică iraniană lovită se desfășoară „cel mai sumbru scenariu”
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ai făcut accident? În 2026 uite cum scapi de tot chinul cu asigurările
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Modul în care păsările folosesc țigările aruncate este o dovadă în plus că fumatul este nociv
SĂNĂTATE Un medic cardiolog ne spune care e meniul ideal la micul dejun pentru a ne proteja inima. Unele alegeri alimentare pot fi periculoase pentru corp
16:49
Un medic cardiolog ne spune care e meniul ideal la micul dejun pentru a ne proteja inima. Unele alegeri alimentare pot fi periculoase pentru corp
CONTROVERSĂ Adevărul despre programul nuclear românesc. Cioroianu: Au existat multe bănuieli la adresa lui Ceaușescu/Din câte știu eu, n-a început
16:49
Adevărul despre programul nuclear românesc. Cioroianu: Au existat multe bănuieli la adresa lui Ceaușescu/Din câte știu eu, n-a început
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 26 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:47
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 26 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
MESAJ Președintele Serbiei spune că toate războaiele de astăzi au pornit de la bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei în 1999
16:44
Președintele Serbiei spune că toate războaiele de astăzi au pornit de la bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei în 1999
ENERGIE Guvernul britanic îi obligă pe cetățeni să instaleze panouri solare la toate locuințele noi
16:39
Guvernul britanic îi obligă pe cetățeni să instaleze panouri solare la toate locuințele noi
ULTIMA ORĂ ÎCCJ a suspendat comitetul lui Bolojan pentru legile justiției: „Posibil exces de putere”
16:31
ÎCCJ a suspendat comitetul lui Bolojan pentru legile justiției: „Posibil exces de putere”

