Grindeanu cere o viteză mai mare pentru aplicarea măsurilor privind stabilizarea prețurilor carburanților și energiei: Faceți-vă treaba ca Guvern!

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că Ministerul Energiei aşteaptă datele de la Ministerul Finanţelor, pentru a discuta despre reduceri de taxe, în special de acciză şi de a pune în mişcare un mecanism de compensare a creșterii prețurilor la energie și carburanți.

„Astăzi, aşa cum ştiţi, avem acea ordonanţă de guvern legată de energie. Între timp am înţeles că s-a amânat această aprobare, această şedinţă de guvern. Poziţia noastră, aţi văzut-o şi public, cred că trebuie să discutăm şi Ministerul Energiei aşteaptă datele, din ce ştiu eu, de la Ministerul Finanţelor, de a discuta despre reduceri de taxe, în special de acciză şi de a pune în mişcare un mecanism astfel încât să suplineşti din şocul pe care îl ai, odată cu creşterea acestor preţuri”, a spus Grindeanu, la Parlament, după discuţiile cu sindicatele.

Președintele Camerei Deputaților a menţionat că, de dimineaţă, a avut o întâlnire cu marile confederaţii sindicale, foarte bună, în care problema de fond, de început, a fost cea legată de lipsa unui dialog pe care ei l-au semnalat cu guvernul şi pe care s-au angajat că vor încerca să-l repare. El a adăugat că în întâlnire s-au ridicat diverse teme, cele legate de actualitate, pornind de la lucruri care ţin de partea de carburanţi, de energie, de SAFE, legea salarizării, lucruri pe care le vor relua.

„Am hotărât să facem întâlniri periodice. Următoarea va fi în săptămâna dintre 20 și 27 aprilie. Săptămâna viitoare o să încerc să am o întâlnire și cu patronatele, astfel încât noi să avem o imagine completă asupra problemelor la zi. O întâlnire foarte bună, o întâlnire din care a reieșit o lipsă de dialog între guvern și sindicate”, a afirmat Grindeanu.

Despre anunţul Executivului, că toate încasările suplimentare obţinute din TVA, ca urmare a scutirii carburanţilor, nu vor rămâne la buget, vor fi introduse într-o schemă de finanţare menită să atenuze impactul creşterii preţurilor, el a subliniat că „lucrurile trebuie să se desfăşoare cu o viteză mai mare”.

„Eu cred că trebuie acele măsuri despre care am discutat şi cu Ministrul Energiei, am discutat şi cu colegii ceilalţi din guvern, care ţin seama de această variabilă, pentru că nu poţi să ştii cum va fi preţul pe o perioadă foarte lungă. E un mecanism pe care, în primul rând, îl pui la punct cu datele care îţi vin dinspre Finanţe. De aceea, ministrul Energiei a propus această schemă, dar input-urile trebuie să vină, evident, dinspre Finanţe, ceea ce a spus guvernul acum, legat de încasările suplimentare, e foarte bine”, a mai spus el.

Grindeanu a criticat ritmul lent al deciziilor și a cerut intervenții rapide din partea Executivului.

„În ceea ce privește carburanții, așa cum bine știți, tot noi – eu – am cerut, în urmă cu două săptămâni, ca Bogdan Ivan să vină în coaliție și să prezinte scenariile. Toți am fost de acord atunci că Guvernul trebuie să adopte o decizie. Ce să faci mai mult decât să le spui: faceți-vă treaba ca Guvern?

Pe mine mă interesează efectele. Guvernul trebuie să iasă din această stare de viteză foarte redusă, să ia decizii, să acționeze. Normal că deciziile nu țin de miniștrii Culturii sau Educației, ci se iau la nivel de premier și Guvern. Pe noi ne interesează să ieșim urgent din această zonă și să luăm decizii similare altor țări. Cu fiecare zi care trece, românii pierd”, a mai spus el.

Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX

