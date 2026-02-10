Prima pagină » Știri politice » Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în a da oameni afară”/„Să ne folosim mai mult mintea decât toporul”

Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în a da oameni afară”/„Să ne folosim mai mult mintea decât toporul”

10 feb. 2026, 12:30, Știri politice

La întâlnirea tensionată dintre reprezentanții Asociației Comunelor și premierul Ilie Bolojan, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a încercat să calmeze nemulțumirile primarilor și să transmită că pachetul de măsuri privind administrația locală va merge mai departe, dar „în condiții corecte”.

Grindeanu: „Primarii au fost diabolizați”

Venit pentru câteva minute la reuniune, liderul social-democrat a spus că discuția despre reforma administrației trebuie purtată „fără triumfalism”, cu „sinceritate”, și a criticat discursul public la adresa aleșilor locali.

Grindeanu a afirmat că în ultima perioadă s-a încercat „diabolizarea primarului din România”, prezentat fie ca incapabil, fie ca beneficiar de privilegii sau chiar hoț de fonduri publice.

Administrația locală nu se face cu lozinci și etichete, ci cu muncă. Majoritatea dintre dumneavoastră bateți săptămânal drumul Bucureștiului nu pentru privilegii, ci pentru apă, gaze, școli și grădinițe”, a declarat acesta.

Liderul PSD a cerut mai mult respect pentru autoritățile locale și mai puține blocaje birocratice, dar a subliniat că responsabilitatea trebuie să existe în ambele sensuri: Guvernul — sprijin, iar comunitățile — integritate și cheltuirea corectă a banului public.

Grindeanu: „Nu e reformă, sunt măsuri”

Grindeanu a evitat deliberat termenul de reformă pentru pachetul pregătit de Guvern.

Nu este nicio reformă și nu ar trebui să fie titlu de glorie în a da oameni afară. Restructurări sunt necesare unde există scheme supraîncărcate, dar nu tăieri paușale care ar duce la costuri mai mari prin externalizarea serviciilor”.

El a susținut că decizia politică este deja luată: pachetul a fost negociat de luni de zile și va continua.

Acest pachet a fost negociat și închis de două-trei luni. Va merge înainte, dar în condiții corecte”.

Pentru a liniști primarii, Grindeanu a spus că măsurile nu vor viza doar administrația locală.

Era incorect ca efortul să fie pus doar pe administrația locală. Vor fi vizate și structurile centrale”.

Grindeanu: „Nimeni nu se va atinge de fondurile comunelor”

Mesajul cel mai așteptat de primari a fost cel privind investițiile. Președintele PSD a garantat că programele de dezvoltare rurală vor continua și în 2026, iar înghețarea lor ar fi „un act de sabotaj economic și social”.

Toți banii din taxele și impozitele locale trebuie să rămână la dumneavoastră. Dacă oamenii plătesc mai mult, banii trebuie să se întoarcă în investiții locale”.

În final, Grindeanu a cerut refacerea relației dintre Guvern și administrația locală și asumarea greșelilor de ambele părți.

Să ne folosim mai mult mintea decât toporul și să refacem colaborarea între centru și teritoriu — acestea ar trebui să fie obiectivele anului”.

Declarațiile vin într-un moment în care primarii, inclusiv din coaliția de guvernare, contestă tăierile bugetare și reorganizarea anunțată de Executiv, iar negocierile politice privind reforma administrației sunt încă tensionate.

