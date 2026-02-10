Prima pagină » Știri politice » SURSE: Fosta vedetă PDL, Andreea Paul Vass, în cărți pentru a prelua șefia Ministerului Educației. Pe vremea când era deputat s-a remarcat prin declarația potrivit căreia a născut într-o zi de weekend ca să nu piardă nicio zi de muncă

10 feb. 2026, 13:20, Știri politice
SURSE: Fosta vedetă PDL, Andreea Paul Vass, în cărți pentru a prelua șefia Ministerului Educației. Pe vremea când era deputat s-a remarcat prin declarația potrivit căreia a născut într-o zi de weekend ca să nu piardă nicio zi de muncă

Potrivit surselor GÂNDUL, premierul Ilie Bolojan poartă negocieri cu Andreea Paul Vass pentru a prelua funcția de ministru al Educației, după demisia lui Daniel David, în decembrie anul trecut. Andreea Paul Vass s-a remarcat în vremurile de glorie ale PD-ului, fiind una dintre starletele regimului Băsescu. A făcut furori cu declarația privind nașterea copilului său:

Andreea Paul Vass, octombrie 2015: „Pe fetița mea am născut-o sâmbăta, într-o zi de weekend, ca sa nu pierd nicio zi de muncă”.

Andreea Paul Vass a fost consilierul premierului Emil Boc în perioada în care guvernul acestuia a redus indemnizațiile pentru creșterea copiilor acordate mamelor și a fost implicată în adoptarea acestei măsuri.

Este fondator INACO (Inițiativa pentru Competitivitate) și conferențiar universitar doctor la Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din

București.

Andreea Paul Vass s-a născut la 10 septembrie 1978 la Zalău, iar în perioada 1998-2001 a studiat la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale obţinând diploma de licenţă cu o lucrare privind „Aplicarea teoriei haosului în previzionarea cursului de schimb”.

Din 2001 şi până în 2008, ea a urmat studii doctorale în economie internaţională, la ASE, pe care le-a absolvit cu o lucrare pe tema „Analiza practicilor anticoncurenţiale şi derogatorii în contextul

economiei globale”.

În 2009 a devenit consilier al premierului de atunci, Emil Boc.

Numele Andreei Paul Vass a fost vehiculat pentru portofoliul  Ministerului Economiei în 2012.

A fost și  consilier de stat pe probleme economice al prim-ministruoluir Mihai  Răzvan Ungureanu (martie – aprilie 2012).

La alegerile parlamentare din anul 2012 a fost aleasă deputat de Țara Oașului, Satu Mare din partea Alianței România Dreaptă (ARD).

Foto: Facebook

