Primarul comunei Cumpăna către Bolojan: „Ne priviți în ochi și ne faceți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor”

Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, aleasă vicepreședinte al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa a avut un discurs exploziv la adresa premierului Ilie Bolojan, în cadrul reuniunii Asociației Comunelor din România, care are loc astăzi la Palatul Parlamentului.

„Pe noi nu interesează să continuați programul Anghel Saligny, să promovați un proiect de modernizare a drumurilor comunale, pentru că în acele comune și sate răsfirate are România cea mai mare avere. Nu o întunecați, nu o îngropați. Nu încercați să desființați cei 10 funcționari publici dintr-o primărie care administrează 38.000 de hectare cu 12 sate. Am aflat că sunt și comune cu 38 de sate. Credeți-mă, domnule prim-ministru, reforma pe care vreți să o faceți, în primul rând, pornind de la taxele și impozitele locale crescute, e greșită,” a spus aceasta.

Mariana Gâju i-a adus reproșuri premierului și în ceea ce privește accesarea fondurilor europene și asumarea pachetelor de reforme.

„De ce, domnule prim-ministru, ce am făcut? Am muncit ca și dumneavoastră de-a lungul anilor. Am muncit să accesăm fonduri europene cum am putut fiecare, să nu fim codașii Europei. Am încercat să ne ducem de zeci de mii de ori cu situații ca să ducem la bun sfârșit un proiect european. Dvs. acum nu faceți decât să demonstrați că noi, primarii de la comune, nu suntem capabili să implementăm fonduri europene și trebuie să fim înghițiți de municipii și orașe. Greșit! Eu azi sunt primar, mâine poate nu mai sunt, dar comuna Cumpăna va rămâne acolo! V-am rugat să nu aprobați prin asumare pachetele de reforme. V-am spus că nu se poate ca grădinițele să fie comasate cu liceul. Ne priviți în ochi și ne faceți vinovați pentru creșterea impozitelor și taxelor locale,” a continuat Gâju.

La finalul discursului, Ilie Bolojan a fost huiduit de toți cei din sală.

Peste 500 de primari din toată țara au venit, marți, la București ca să se întâlnească cu premierul și să îl convingă să nu adopte reforma administrației publice în forma actuală.

